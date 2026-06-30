Un adulto mayor y el conductor de una mototaxi resultaron heridos la noche de ayer tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Sur, frente al colegio José Toribio Polo, en la provincia de Ica. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional para recibir atención médica.

Siniestro vial

De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo cuando un hombre identificado como Víctor Jerónimo Valencia Legua intentaba cruzar la vía, y por circunstancias que son materia de investigación, una mototaxi terminó impactándolo y posteriormente volcó sobre la calzada. La unidad es de color rojo, de placa 6986-FB y era conducida por Teofanes Cruz Sosa.

Personal de emergencia del SAMU, acudió al lugar para brindar asistencia al peatón herido, quien estaba tirado sobre la pista y presentaba golpes y cortes en la cabeza. El conductor del vehículo menor también sufrió cortes y contusiones a consecuencia del accidente.

Testigos señalaron que la escasa iluminación en este tramo de la Panamericana Sur podría haber influido en el hecho, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar las causas exactas del siniestro.

Tras las primeras evaluaciones en la zona, ambos involucrados fueron evacuados al Hospital Regional de Ica. En tanto, efectivos policiales iniciaron las diligencias correspondientes y dispusieron el traslado de la mototaxi a la dependencia policial para las investigaciones de ley.

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