Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada de este viernes 26 de junio dejó gravemente herido a un suboficial de la Policía Nacional en la intersección de las avenidas Abraham Valdelomar y Túpac Amaru, en Ica. El motociclista fue embestido por un automóvil Toyota Yaris de placa F6N-273, cuyo conductor circulaba con el SOAT y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vencidos.

Impacto violento

La víctima fue identificada como Luis Ángel Delgado Hanco, de 21 años, suboficial de tercera de la PNP, quien conducía una motocicleta marca Nami de placa 1992-GD, unidad que también carecía de documentación vigente. A consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta y diversas policontusiones, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde quedó bajo observación médica.

Las diligencias policiales incluyeron la práctica del dosaje etílico a ambos conductores. Los resultados determinaron que Julio Rolando Huamán Huamán, conductor del automóvil, dio negativo, mientras que el suboficial Delgado Hanco arrojó resultado positivo al examen, motivo por el cual fue detenido por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de ebriedad.

Asimismo, el conductor del Toyota Yaris fue detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas, debido a que circulaba sin la documentación obligatoria vigente.

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