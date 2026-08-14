Pese a que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) dispuso la suspensión de las labores escolares presenciales debido al paro de transportistas del SIT, algunas instituciones educativas particulares decidieron mantener sus actividades programadas para hoy, viernes 14 de agosto.

La medida generó malestar entre padres de familia, quienes cuestionan que se exponga a los estudiantes ante la falta de transporte público y los bloqueos registrados en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los casos corresponde al colegio particular Nuestra Señora de la Merced, que comunicó a los padres de familia que las actividades previstas para este viernes continuarían con normalidad. Entre su programación figuran actividades por el 486.° Aniversario de Arequipa, como la preparación de platos típicos y otras presentaciones.

Comunicado

En el comunicado, la institución señala que muchas familias ya se habían organizado para participar en las actividades y que la mayoría de estudiantes acudiría en movilidades particulares. Por ello, anunció que tendría tolerancia en el horario de ingreso.

Una situación similar se reportó en la institución educativa Everardo Zapata Santillana. Según el comunicado enviado a las familias, los estudiantes de los niveles inicial y primaria tendrían tolerancia en el horario de ingreso y, en caso de no encontrar movilidad, se justificaría su inasistencia.

Comunicado

El malestar también se hizo evidente entre padres de familia de la institución educativa Santísimo Niño de María, ubicada en el distrito de Miraflores. Según una denuncia enviada por los padres, pese a la disposición de la Gerencia Regional de Educación, el director habría instruido a los docentes comunicar que las labores se desarrollarían con normalidad debido a la programación de actividades por el aniversario de Arequipa.

Los padres cuestionaron que algunas instituciones prioricen las actividades programadas por el aniversario de la ciudad antes que la seguridad de los estudiantes, especialmente en una jornada marcada por la paralización del transporte público y la presencia de manifestaciones y bloqueos.

La suspensión de las clases presenciales fue anunciada por la Gerencia Regional de Educación ante las dificultades que enfrentan estudiantes y docentes para trasladarse a sus centros educativos durante el paro de transportistas de las seis concesionarias del Sistema Integrado de Transportes.