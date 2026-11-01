La muerte de Carlos Leonardo Ramos Valencia, de 23 años, fue confirmada por su tía Margaret Muñoz, a través de una publicación en redes sociales, luego del accidente que sufrió la tarde del sábado 31 de octubre en las instalaciones del Hotel Hacienda San Juan, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Ica. El joven cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad mientras realizaba labores de preparación para dos eventos programados por el Día de la Canción Criolla y Halloween.

Muerte en la zona

Según la información preliminar, el accidente habría ocurrido cuando el joven acondicionaba una parrilla colocada sobre unos tablones que cubrían el pozo. Esta situación habría provocado que cayera al interior de la estructura, generando una emergencia que movilizó a los equipos de rescate.

Tras reportarse el hecho, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la Compañía Salvadora Ica N.° 22 llegaron al establecimiento para realizar las labores de rescate. También acudió personal policial y fueron desplegadas las unidades M171-4, AMB-22 y RES-22.

Durante el operativo se difundieron imágenes en las que se escuchaba al joven aún con vida pedir ayuda desde el interior del pozo y expresar el dolor que sentía. “Me duele todo el cuerpo, no me puedo mover”, manifestó mientras esperaba ser auxiliado por los rescatistas.

Horas después, su tía Margaret Muñoz confirmó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en Facebook, en el que identificó al joven como hijo de su hermana Sandra Valencia. Asimismo, expresó el profundo dolor que atraviesa su familia por lo sucedido y manifestó que buscarán justicia para esclarecer las circunstancias de su muerte.

“Es muy lamentable la noticia, pero todo esto se hará justicia, no saben el gran dolor que tenemos en estos momentos todos nosotros”, escribió su familiar, quien también dedicó unas palabras de despedida a su sobrino: “Que Dios te dé el descanso eterno, mi gordito”, añadió.

La muerte del joven ha generado consternación entre sus familiares, quienes atraviesan momentos de profundo dolor. Entretanto, las circunstancias exactas en las que se produjo la caída y las responsabilidades que pudieran existir deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

EL DATO: El joven deja en la orfandad a un menor de tres año y también se dedicaba al cuidado de su padre, quien se encuentra con una enfermedad.

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