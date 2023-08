En la región Ica, aún se evidencian brechas en cuanto al desarrollo de infraestructura educativa de calidad, para brindar la Educación con los servicios básicos adecuadas. En el departamento iqueño existe más de 200 colegios sin agua potable, un centenar tampoco cuenta con electricidad y por encima de 400 locales educativos no tienen internet en sus instalaciones, según la Estadística de la Calidad Educativa (Escale) del Ministerio de Educación.

Grave brecha

Los datos actualizados al mes de agosto del 2023, señalan que en la región iqueña existen 1122 instituciones educativas de Educación Básica Regular para los niveles de inicial, primaria y secundaria, donde acuden 247 mil 258 escolares a adquirir conocimientos, sin embargo, el 19 % del total de colegios, es decir 214 locales educativos que albergan a miles de estudiantes no cuentan con agua potable, siendo el recurso hídrico indispensable para garantizar las medidas sanitarias. En algunos casos los colegios que no cuentan con el líquido son abastecidos con cisternas y deben almacenar el agua en baldes y otros recipientes.

Las instituciones educativas iqueñas también carecen de otro servicio básico indispensable. La electricidad ha llegado al 90 % de los colegios, pero otro 10 % no cuenta con energía eléctrica, la cifra parece menor en porcentaje, sin embargo, equivale a 108 instituciones educativas en toda la región Ica que no tienen electricidad en sus ambientes. Por ello, es de suma importancia que los tres niveles de gobierno (nacional, regional, local) inviertan de manera eficiente su presupuesto asignado para el sector Educación.

En pleno siglo XXI, la carencia de energía eléctrica en los colegios, es uno de los factores que podría causar también la falta de internet en las escuelas, donde la brecha es aún más grande, con 488 colegios de inicial, primaria y secundaria en todo Ica que no cuentan con internet. A pesar de los avances en la ampliación del acceso a la tecnología educativa en los últimos años, aún el 43 % de las escuelas iqueñas no cuentan con la conectividad a internet, siendo el equipamiento digital de suma importancia, ya que los especialistas señalan que la educación tiene que preparar a los estudiantes para un mundo digital, sin embargo, en algunas zonas urbanas y rurales del departamento iqueño el acceso a zonas remotas para los escolares todavía es limitado.

A nivel provincial, se advierte que 202 locales educativos no cuentan con internet y estos son administrados por la Unidad de Gestión Educativa Local de Ica, otros 111 colegios pertenecientes a la UGEL Chincha tampoco tienen internet en sus instalaciones, en Pisco también existen 79 instituciones educativas que no cuentan con el acceso digital, mientras que en la UGEL Nasca 41 sedes educativas carecen de internet. La provincia de Palpa afronta la misma situación en 47 colegios que no cuentan con internet, en esta misma jurisdicción también hay 22 colegios que no cuentan con acceso al agua potable y otros 6 que no tienen electricidad.

Escolares no aprenden

Cerrar brechas en infraestructuras educativas de calidad es prioritario, ya que los menores deben acceder en su totalidad a clases presenciales para tener un mejor conocimiento, evidenciando que las clases virtuales dictadas en los picos de contagios por la pandemia de la COVID-19 en el 2020 y 2021, disminuyeron el nivel de aprendizaje de los estudiantes. En Ica se aplicó una prueba de evaluación a más de 16 mil escolares, quienes tuvieron bajos rendimientos en comprensión lectora y matemática.

La prueba fue realizada en noviembre del 2022. En Ica, en el 2° grado de primaria, se observó que el logro “Satisfactorio” se redujo considerablemente hasta el 37.2 %, evidenciando que muchos estudiantes no lograron los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado según Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). En ese mismo grado en el curso de matemática para el 2019 se registraba el 22.8 % y el año pasado se redujo por más de 9 puntos porcentuales hasta apenas el 11.6 %.

VIDEO RECOMENDADO