Hasta una decena de comerciantes denunciaron ser estafados por parte de una presunta organización criminal, que les habría arrebatado más de 425 mil soles, ya que brindaron sus productos al crédito (pollo, carne, pan, abarrotes, combustibles y otros) para que se preparen los alimentos de los pacientes en hospitales del Seguro Social de Salud. Ellos fueron contactados por una empresa tercerizada.

Temen quedar en quiebra

Los comerciantes llegaron a los exteriores de la Red Asistencial Ica exigiendo la retención del giro de cheques hacia Rufina del Pilar Chumacero de Medina, Miguel Ángel Gonzales Viera e Ivan Lionel Medina Soto, a quienes señalan como las personas que los estafaron por un monto total de 425 mil 925 soles, ya que los dos hombres que indicaron ser de una empresa que ganó la buena pro en EsSalud Ica, los contactaron para que abastezcan los hospitales Félix Torrealva Gutiérrez y Augusto Hernández Mendoza mediante productos para el servicio de alimentación. Sin embargo, no han sido pagados, a pesar de haber transcurrido largo tiempo.

Según denunció Jhoner Auccasi Asto, él brindó gas y plástico al crédito por 28 mil 410 soles a la empresa tercerizada XMS SAC, que tendría un contrato con la Red Asistencial Ica, sin embargo hasta la fecha no recibe su dinero. Asimismo, una ciudadana de iniciales N. G. A. A. brindó al crédito abarrotes y embutidos por 142 mil soles, la situación crítica también la enfrenta Rosa Niquin Miranda que abasteció con frutas por más de 17 mil soles y no se le ha abonado, pese a haber transcurrido más de seis meses.

“Se me acercó Miguel Gonzales para hacer el servicio de alimentación, confié en él y le lleve frutas pero hasta ahora no me paga, son 17 mil 900 soles que me debe y ya pasó más de medio año, y me ha bloqueado, no me contesta el teléfono, y pensamos que él era a quien le pagaba el seguro para que nos pague a nosotros, pero no es así, sino a quien le dan los cheques es a Rufina del Pilar”, declaró.

Otros comerciantes que también presentan el mismo problema son July Yapo, Sally Paitán y Carlos Sairitúpac, quienes brindaron pollo al crédito, por la suma de más de 42 mil soles, S/34 mil y S/41 mil, respectivamente y no reciben el dinero. Asimismo, Luis Ninahuamán quien abasteció con carne cuya deuda asciende a los 34 mil soles. También otras comerciantes que brindaron verduras, pan y abarrotes valorizados en más de 95 mil soles.

