En una jornada llena de espíritu festivo, más de un centenar de niños y niñas del centro poblado Kansas, en el distrito de La Tinguiña, participaron en las actividades navideñas organizadas por la Unidad de Bienestar de Personal de EsSalud Ica.

Comunidad infantil

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, acompañado de su equipo, realizó la entrega de regalos, una chocolatada y un show infantil con concursos, generando momentos de diversión y alegría para los pequeños. La actividad buscó fomentar la unión familiar y el espíritu navideño, transformando la tarde en una experiencia memorable para la comunidad infantil.

El Dr. Almeida destacó que la iniciativa tiene como objetivo principal “llevarles amor, alegría y un mensaje de esperanza” a los niños, reforzando el compromiso de EsSalud Ica con la cercanía y el bienestar de la población, especialmente durante la época más especial del año.

VIDEO RECOMENDADO