El congresista por Ica, Raúl Huamán Coronado, nuevamente se encuentra en el ojo público, esta vez ha desatado una serie de cuestionamientos, ya que un ciudadano le pidió intercediera para que lo puedan atender en el Hospital Santa María del Socorro, sin embargo, el parlamentario en menos de 3 minutos optó por irse a un local frente al nosocomio.

Trato hermético

El hombre quien tiene un problema de salud acudió al hospital iqueño, en ese centro hospitalario le pedían una referencia y otros para su atención, “Congresista vengo varias veces y no me atienden, me botan, me dicen que traiga mi referencia”, le indica al legislador, para que pueda cumplir su trabajo obligatorio de fiscalización, sin embargo, el congresista, lejos de orientarlo, continua su camino, mientras que su agente de seguridad, en una acción hermética, le indica al ciudadano que apague su cámara.

Ante tanta insistencia, Huamán Coronado le brinda un dialogo de menos de 10 segundos y califica su reclamo como “estas cayendo en terquedad”, mientras un trabajador congresal le dice al ciudadano ¿porque haces esto?, y a pesar que el hombre le repite múltiples veces que intervenga en el hospital, el congresista ingresó a un local frente al hospital y no lo atendió. El ciudadano indignado compartió el video en redes sociales, donde la población comento su alta desaprobación al trabajo del legislador Raúl Huamán.

VIDEO RECOMENDADO