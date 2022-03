El congresista por la región Ica, Raúl Huamán Coronado del partido político Fuerza Popular, reveló que mañana 28 de marzo emitirá su voto en contra de la vacancia hacia el presidente de la República, Pedro Castillo.

Posición individual

El parlamentario señaló que, pese a los continuos errores que ha cometido el jefe de Estado, considera que estos pueden ser resueltos, además que el mandatario ha sido elegido por cinco años y debe cumplir con su mandato.

“Yo soy respetuoso de las leyes, no en vano he pisado las aulas universitarias, he estudiado Derecho. Debo respetar lo que manda la ley. El presidente fue elegido por cinco años y creo que debe cumplir su mandato”, declaró.

El congresista fujimorista añadió que, pese a que su bancada de Fuerza Popular todavía no ha tomado una decisión como grupo parlamentario, consideró que podrían dejar el voto a decisión de cada uno.

“La bancada probablemente nos van a dejar la libertad a cada uno de mostrar la posición que tenemos de acuerdo a nuestras convicciones. Somos disciplinados respecto al acuerdo de la bancada”, comentó.

Cabe señalar que, en su mayoría, la segunda moción de vacancia fue respaldada por los legisladores de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, quienes tienen en total 24, 10 y 9 integrantes respectivamente. De estos, el único que no firmó la moción fue Raúl Huamán Coronado, de Fuerza Popular.