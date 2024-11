Según información de la Dirección Regional de Energías y Minas del Gobierno Regional de Ica, existen 2700 solicitudes de formalización en el Reinfo, de los cuales 120 han caducado. Asimismo, desde que se inició el proceso se han logrado formalizar a 32 mineros artesanales.

Criminalidad asociada a minería

En la actual gestión del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, hasta la fecha solo van 3 procesos culminados. El principal impedimento es la zona denominada “Poligonal” que se encuentra bajo la custodia del Ministerio de la Cultura.

Cabe señalar que, en la actualidad, hay cuatro proyectos de ley que buscan ampliar el Reinfo. El último fue presentado por José Luna, congresista de la bancada Podemos Perú, quien presentó el proyecto de Ley N° 9259/2024-CR, el cual propone ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera hasta el 2026, favoreciendo así a los mineros informales e ilegales.

Esto alentaría a actividades como la prostitución, la deforestación, las extorsiones y el sicariato. En ocho años, solo el 2.4 % de 87 mil 111 pequeños mineros informales y artesanales lograron formalizarse con el proceso de formalización iniciado con la creación del Reinfo. Pese a este fracaso, los mineros empezaron a hacer lobby para ampliar el plazo de inscripción.

El Reinfo debería cerrarse en forma definitiva el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, un sector del actual Congreso, vinculado a la minería ilegal en Madre de Dios, pretende ampliar el plazo hasta el 2027. El plazo debía haber culminado el 31 de marzo pasado, pero el Congreso amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de este año y derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que establecía acciones para luchar contra la criminalidad asociada a la minería ilegal.

Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, presentó el proyecto de ley 7462/2023-CR para mantener abierto el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que favorecería, en los hechos, a los mineros informales e ilegales. El proyecto se encuentra en la Comisión de Energía y Minas.

Ampliar el plazo del Reinfo tendrá varias consecuencias. Por un lado, los mineros ilegales, con la sola inscripción, seguirán extrayendo minerales, comprarán explosivos y los venderán eventualmente a los mineros ilegales para cometer atentados, como en Pataz. Asimismo, procesarán y venderán minerales, así como transportarán minerales sin acreditar su origen.

Por otro lado, seguirán aumentando los niveles de minería ilegal y los problemas sociales a su alrededor: prostitución de niñas y explotación laboral de menores, deforestación de bosques y contaminación de ríos y otras fuentes de agua, extorsiones y sicariato.

Además, los mineros informales con Reinfo suspendido continuarán realizando actividades y no pondrán ser denunciados por el delito de minería ilegal. No hay que perder de vista que actualmente casi el 80 % de los inscritos en el Reinfo (más de 68 mil mineros en el Perú) tienen la calidad de suspendidos, pero siguen operando. Este grupo de mineros parece no estar interesado en tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo en renta de tercera categoría y actividad económica de minería, ni en contar con el instrumento de gestión ambiental (Igafom) con medidas ambientales preventivas y correctivas, ni en declarar la producción minera cada seis meses.

VIDEO RECOMENDADO