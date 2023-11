El director regional de Energía y Minas de Ica, Javier Borjas Olaechea, informó que más de dos mil pequeños mineros artesanales de la región iqueña, están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), para que puedan ser formales.

Piden mayor presupuesto

Explicó que durante los años 2019 al 2022, se formalizó a seis mineros artesanales y en el primer semestre del 2023, se han formalizado otros tres pequeños mineros, para actividades de explotación y beneficio de minerales. Añadió que el Gore Ica, ha mapeado 2704 mineros informales, quienes han declarado desarrollar la actividad en la región iqueña, la mayoría en Nasca, con 972 mineros sin formalizar, seguido de 723 en Ica, 477 en Palpa, 324 en Pisco y 202 en Chincha.

Por la situación, el Ministerio de Energía y Minas transfiere entre S/ 90 mil a 250 mil soles, montos insuficientes para contratar al personal especializado (ingenieros de minas, metalúrgicas, ambientales y abogados) a cargo de las metas del Plan de Formalización de cada año, que comprende el registro de información al Sistema de Ventanilla Única, evaluaciones de IGAFOM o Expedientes Técnicos, verificaciones en campo, modificaciones de la información en el REINFO y otros, generándose carga procedimental y dilatación en los plazos. Por ello es necesario que el mencionado ministerio aumente el presupuesto asignado para los Gobiernos Regionales, y se pueda contratar mayor personal especializado y adquisición de equipos, tales como computadores, impresoras y scanner, para el mejor desempeño de sus funciones y dar mayor celeridad a los procedimientos mineros.

Borjas Olaechea, también explicó sobre las comunidades campesinas y nativas propietarias de los terrenos superficiales, donde se ubican las labores mineras de explotación de los mineros informales. Señaló que se observa poco interés de los pequeños mineros y mineros artesanales, de llegar a un acuerdo o contrato de arrendamiento de los terrenos superficiales con las comunidades campesinas de la región; y en los pocos casos, que, si presenta interés, no se llegar concretar, debido a no estar de acuerdo en el área autorizada, tiempo de duración del contrato, elevadas regalías, contraprestaciones; generando esta situación preocupación y malestar entre ambas partes. Sostuvo que la DREM a solicitud de parte, puede intervenir como orientador entre las comunidades campesinas y nativas, y los mineros informales, para promover un acuerdo, sin embargo, no puede celebrar contratos, al tratarse de hechos de carácter privado.

