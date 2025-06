La Contraloría General de la República – CGR alertó que decenas de vehículos de serenazgo de distintos municipios provinciales de la región Ica, no están operativos, además la seguridad en sectores de varias jurisdicciones estaría a ciegas, ya que en conjunto por epicena de una decena de cámaras de vigilancia no funcionan y no se ha realizado el mantenimiento necesario, según evidenció el operativo de Seguridad Ciudadana 2025 realizado entre el 8 y 14 de mayo de este año.

Serias carencias

Son en total 22 vehículos de serenazgo inoperativo y pertenecientes a las municipalidades provinciales del departamento iqueño. Otras deficiencias detectadas fueron la falta de equipamiento de protección para el personal de serenazgo y la ausencia de sistemas de videovigilancia, situación que pone en riesgo la efectividad del patrullaje preventivo y la atención de emergencias en sus respectivas jurisdicciones.

Según el Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/0409-SVC, la Municipalidad Provincial de Pisco cuenta con 19 vehículos destinados al serenazgo, sin embargo, solo nueve están operativos. Entre estos, seis camionetas presentan deficiencias como sirenas que no funcionan, falta de extintores y camillas que no poseen correas de seguridad, lo que compromete la eficacia en la atención y el patrullaje preventivo.

La Municipalidad Provincial de Chincha cuenta con 10 camionetas destinadas al serenazgo, pero solo cinco están operativas. En tanto, en la comuna provincial de Ica, solo operan siete de las 10 camionetas que posee. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Nasca solo mantiene en patrullaje a dos de sus seis camionetas, mientras que las otras cuatro permanecen inoperativas debido a la falta de combustible.

Por otro lado, de acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/0407-SVC, la Municipalidad Provincial de Nasca cuenta con un sistema de videovigilancia compuesto por 45 cámaras, de las cuales 13 están inoperativas por falta de mantenimiento o porque aún no han sido instaladas, y solo tienen capacidad para almacenar grabaciones durante siete días y no los 45 días reglamentarios.

En el caso de Ica y Palpa, aún no se cuenta con cámaras; en tanto que, en Pisco, tres unidades de las 87 que posee están inoperativas. Por su parte, Chincha mantiene operativos sus 32 equipos, pero no les da el mantenimiento necesario, lo que podría poner en riesgo su funcionamiento en el largo plazo.

Respecto a la indumentaria de protección y defensa, las municipalidades provinciales no estarían proporcionando de forma integral a su personal de serenazgo chalecos antibalas, coderas, rodilleras y guantes de cuero. Sin embargo, en el caso de Chincha se adquirieron siete trajes y 49 escudos antimotines, según el Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/0405-SVC.

