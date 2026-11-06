El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Ica llevó a cabo su IV Sesión Ordinaria en el auditorio del Gobierno Regional, con la participación de las autoridades e instituciones que integran este espacio de coordinación en materia de seguridad ciudadana.

Seguridad de la población

La reunión fue presidida por el gobernador regional encargado, Washington Sotelo, quien encabezó la mesa de honor y destacó las acciones que viene desarrollando la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región, principalmente mediante operativos y la desarticulación de bandas criminales.

Durante el encuentro, Sotelo expresó su reconocimiento al jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, por la conducción de las estrategias policiales frente a la delincuencia. Asimismo, se hizo una mención especial a la labor operativa del coronel PNP Daniel Elías Soto, cuyos esfuerzos también fueron destacados durante la sesión.

La actividad contó con la participación de los demás integrantes del CORESEC, quienes formaron parte de este espacio de coordinación entre las instituciones responsables de trabajar en favor del orden público y la seguridad de la población.

Al término de la reunión, la autoridad regional sostuvo que la seguridad ciudadana requiere la participación conjunta de las autoridades y la Policía Nacional.

“La seguridad ciudadana es una tarea de todos. Continuaremos uniendo esfuerzos entre autoridades y nuestra Policía Nacional para construir un entorno más seguro y pacífico para los iqueños”, enfatizó.

EL DATO: Se informó que la Región Policial Ica realizó 10 mil 606 operativos del 1 de enero al 3 de noviembre del 2026 en la región Ica.

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