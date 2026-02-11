El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Ica llevó a cabo su primera sesión ordinaria de este año en el Gobierno Regional de Ica, reuniendo a representantes de diversas instituciones para fortalecer la coordinación en materia de seguridad ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N.º 27933 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 011-2014-IN.

Acciones interinstitucionales

Durante la jornada se realizó la juramentación del nuevo Secretario Técnico y de los integrantes del comité, un paso clave para formalizar su participación y garantizar el funcionamiento regular de esta instancia de coordinación interinstitucional. La ceremonia estuvo presidida por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, y contó con la presencia de los principales mandos policiales y de seguridad de la región, incluyendo al Crnl. PNP (r) Walter Olivo como Secretario Técnico, al Gral. PNP Carlos Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, y al Crnl. PNP (r) Pablo Laos, jefe zonal de SUCAMEC Ica.

En el transcurso de la sesión, se presentaron informes sobre la situación de seguridad en la provincia de Pisco, especialmente en el contexto del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional. La información compartida permitió conocer en detalle las acciones ejecutadas por las entidades competentes dentro de sus respectivas atribuciones, así como los resultados de las intervenciones realizadas durante este régimen excepcional.

El jefe de la División Policial de Pisco ofreció información técnica sobre las operaciones de la Policía Nacional del Perú, destacando las acciones preventivas y de control desarrolladas para garantizar la seguridad de la población y mantener el orden en la provincia.

Además de los informes operativos, la sesión sirvió para coordinar futuras acciones conjuntas y fortalecer la comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

