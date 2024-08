La acreditación de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (Demuna), es importante, ya que permite otorgar facultades para implementar medidas que prevengan la desprotección de los menores de edad, proceder legalmente para su atención y trabajar con hogares para cambiar estas situaciones. Sin embargo, en la región Ica, solo existe 8 Demunas acreditas, así lo informó la jefa de la Oficina Defensorial de Ica, Lidia Díaz Villacrisis.

Situación actual

“Precisamente nos encontramos realizando una supervisión tanto virtual como presencial de las 43 Demunas de la región Ica, la supervisión virtual aun culminaremos el 19 de agosto, pero la presencial ya la culminamos el 1 de agosto. La información preliminar indica que hay muchas Demunas que tienen presupuesto en el sistema y no se les asigna correctamente. También no están acreditadas, para desarrollar su labor de acuerdo a las nuevas competencias que tiene, solo 8 de los 43 distritos de la región Ica tiene acreditación”, declaró.

Añadió que una situación preocupante es que en el distrito de Tate no hay una oficina de la Demuna, que pueda garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la promoción, defensa y vigilancia. “La población de Tate cuando tiene problemas con la niñez y adolescencia, va a la municipalidad más cercana, cargando la carga de trabajo, también hay escaso recurso humano. En las provinciales solo se cuentan con uno o dos abogados, el equipo de psicólogos es reducido, los ambientes son pequeños y el régimen laboral muchas veces es por terceros y no da permanencia, también por la rotación del personal”, agregó Díaz Villacrisis

También explicó sobre las brechas que existen ante la falta de esa documentación. “En años anteriores la Defensoría del Pueblo ha ido desarrollando niveles de capacitación con los representantes de la Demuna, con los alcaldes, para efectos que reúnan todos los requisitos y se acredite. Cuando una Demuna no está acreditada, no se puede llevar a cabo las conciliaciones extrajudiciales, su valor de este documento para merito ejecutivo no tendría valor, ahora por temas de desprotección y presunto abandono, y esa falta de tener el equipo capacitado, muchas veces causa perjuicio”, dijo.

Al ser consultada sobre la última visita de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández Cajo, quien llegó a Ica el pasado 15 de julio. Explicó que la situación le fue expuesta, “La ministra estuvo en el auditorio del Colegio Médico de Ica, se le expuso la situación que las Demunas no cuentan con personal permanente no cuenta con presupuesto, y la ministra indicó que se reuniría con el área respectiva”, finalizó.

