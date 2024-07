Un sujeto de 30 años ha sido denunciado por el presunto delito de secuestro y violencia sexual en agravio de una menor de 8 años. La madre de la infante señala que el hombre le enseño su genital y la persiguió por varios metros.

Denuncia policial

Información policial indica que el sábado 06 de julio a las 02:40 de la tarde, agentes se desplazaron a la plazuela Manco Cápac, cuando llegaron encontraron a una menor de sexo femenino, muy asustada y llorando, “acompañada de un grupo de moradores, se indicó, que un sujeto le enseñó su miembro viril a la niña y al parecer intentando secuestrarla motivo por el cual se procedió a ubicar al sujeto acompañado de varios moradores del lugar logrando ubicarlo en la calle 28 de julio y pasaje 9 de diciembre”, se lee en el acta policial. El hombre fue identificado como Walter Joel Basurto Sánchez de 30 años.

“Mi hija salió a la casa de su amiguita a que le entregue su pelota y le tocó la puerta, pero la niña no salía, y el señor le comenzó a enseñar sus partes íntimas e incluso le fue siguiendo a mi hija. Menos mal mi hija ha ido corriendo y le tocó la puerta a otros vecinos para que la puedan ayudar, y si no la hubieran ayudado prácticamente la hubiera secuestrado a mi hija, y me han dicho supuestamente que el detenido tendría un familiar que es policía en Chincha”, declaró Carmen Rosa Anampa, madre de la menor.

