Gisela España Pérez, auxiliar de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, denunció públicamente a la Dirección Regional de Educación por no resolver el pago de su remuneración pendiente.

Denuncia realizada

La docente, que se ausentó de sus labores debido a problemas de salud tras sufrir tres infartos, pide a las autoridades acelerar el proceso para recibir el salario que necesita para sus tratamientos médicos urgentes.

España Pérez explicó que se ausentó con goce de haber, como establece la normativa, pero hasta ahora no ha recibido el pago correspondiente. Además, comentó que la resolución emitida por la Dirección Regional fue rechazada por Essalud debido a errores en el documento, lo que ha retrasado aún más el proceso. “Desde agosto estoy pidiendo que aceleren el trámite, necesito las medicinas y solo me dan excusas. Me dicen que el encargado está en capacitación o de vacaciones”, declaró visiblemente afectada.

La docente mostró preocupación por la lentitud del trámite, ya que solo tiene hasta noviembre para presentar la documentación requerida. Si no se resuelve antes de esta fecha, perdería el derecho a recibir su remuneración. Según España Pérez, inició los trámites en mayo y, a pesar de haber conversado directamente con la directora de Educación, el proceso sigue estancado, aunque le asignaron a un personal para dar seguimiento a su caso.

España Pérez hizo un llamado urgente a las autoridades educativas para que resuelvan su situación y así pueda acceder al salario que necesita para cubrir sus tratamientos médicos. La docente recalcó que la falta de pago le impide adquirir los medicamentos esenciales para su recuperación, lo que agrava aún más su estado de salud.

