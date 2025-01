Las dunas pertenecientes al Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina y estarían siendo depredadas por inescrupulosos traficantes de terrenos, quienes con maquinaria pesada ingresan a la zona natural, las devastan y hacen amplias lotizaciones para luego venderlas hasta por 80 mil dólares.

Delito en la zona

El hecho se registra en la zona conocida como La Huega, donde también se encuentra la laguna del mismo nombre y en su ingreso tiene un portón que restringe el paso, pese a que es un camino público. En el lugar sujetos contratados por una tercera persona colocan pesados bloques prefabricados de concreto, excavan profundas zanjas para posicionar columnas y terminar por cercar amplios terrenos en la zona natural.

Ayer, al lugar llegaron agentes policiales de Seguridad del Estado, quienes realizaron una constatación, se evidenció que ya había un área cercada por más de 40 metros y varios hombres realizando excavaciones. El señor Sancaa Peña indicó que es vecino del asentamiento humano La Huega y el 23 de enero evidenció la presencia de maquinaria pesada ingresando a las dunas, el grabó con su celular y fue víctima de una brutal golpiza.

“Veo que con una retroexcavadora y un camión estaban depredando y con mi celular he comenzado a grabar, mire también a la señora Rosa Chirino Jiménez y unas 7 personas y se me abalanzan a quitarme el celular y me corro y me tiran piedras, luego me agarran y me patean, pero logre huir e ingresar a mi casa”, declaró.

Enfatizó en una detención policial arbitraria, ya que después de 10 minutos de ser violentado, agentes de la PNP lo detuvieron y lo metieron al calabozo, cuando él sufrió los fuertes golpes que incluso le causaron una fractura en el brazo. El agente policial en un primer momento ni siquiera identificó a los sujetos agresores.

Tráfico de terrenos

Ante ello, el abogado Dr. Carlos Huerta Escate explicó que el área es intangible, y se contrata a “matones” y personas violentas para intimidar a los vecinos. Sentenció el poco accionar del Ministerio Público y el Poder Judicial, ya que la depredación de las dunas no es un hecho reciente, sino que se agudiza cada año.

“Se está depredando en zonas intangibles, las autoridades, fiscales, jueces, están pintados, pese a que deben intervenir, porque si no estarían cometiendo incumplimiento de deberes funcionales. Porque el Estado les paga proteger los bienes intangibles, proteger la propiedad del estado, igual que al fiscal por defender la legalidad de los intereses ciudadanos y el orden público. Hemos visto como depredan las dunas y están lotizando y venden cada lote en 40 mil, 50 mil, hasta 80 mis dólares, por eso es que algunos fiscales y jueces no hacen nada”, añadió y pidió que la Junta Nacional de Justicia evalúe a las autoridades judiciales y fiscales de la provincia iqueña.

Cabe señalar que, en marzo del 2022, se realizó una diligencia que comprobó como sujetos inescrupulosos dividieron lotes y realizaron cercos perimétricos por varias cuadras en el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina. Se constató la invasión de hasta 6 hectáreas y caminos de trochas, afectando el ecosistema y serían hasta 8 cuadras de tierras lotizadas donde camiones estaban afirmando los accesos.

