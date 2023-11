Pobladores de los sectores Santuario y Cocharcas Baja, en el distrito de Yauca del Rosario, denuncian que son abastecidos con agua que contiene múltiples restos de óxido. Temen enfermarse.

Falta de agua

Owen Moquillaza, vecino del distrito, indicó que desde hace más de 10 años padecen por el mal servicio de agua potable, ya que solo cuentan con dos sistemas de agua, desde Pampahuasi hasta Santuario, lo que es insuficiente para las cientos de familias que viven en el lugar, y quienes por años reclaman obras para un mejor abastecimiento del recurso hídrico.

“Si no nos matan de sed, nos matarán de cáncer. La alcaldesa del distrito, Luz Rojas Minas, viene aplazando la solución al tema de agua potable y nos manda agua con residuos de óxido, ya no sabemos qué hacer ante tanto abuso. Su única excusa es que el agua no alcanza y eso es porque por años han realizado conexiones clandestinas”, indicó.

