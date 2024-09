En la institución educativa José María Arguedas (Parcona), se realizó una campaña de despistaje de anemia a más de 800 menores. La actividad estuvo a cargo del policlínico Martínez que busca detectar la enfermedad en los escolares.

Campaña gratuita

“No hay una data anterior exacta de análisis clínico de la anemia en los niños y ahora nos hemos preocupado por este análisis y comunicar a los padres de familia y al Minedu, para fortalecer a los niños y combatir la anemia, estamos con el personal del centro de salud Martínez, del policlínico Del Pueblo que queda en la curva de Parcona, a los menores de primaria y secundaria”, declaró Carlos Martínez, representante del policlínico.

Añadió que la prueba de manera particular cuesta entre S/15 a S/20 y la campaña se realiza de manera gratuita, en beneficio de las familias de escasos recursos económicos, además se coordinará una segunda etapa para que los menores detectados con anemia reciban tratamiento y pueden elevar su nivel de hemoglobina.

La directora del colegio, agregó que, el despistaje aplicado a 836 estudiantes es de vital importancia, y explicó sobre los problemas de salud que puede causar la enfermedad, “ninguna institución se ha preocupado antes por detectar la anemia en mis estudiantes, es gracias al Chino Martínez, quien es ex alumno y ha apoyado con esta campaña para los menores. Cuando un niño tiene anemia, no tiene deseo de estudiar, se duerme en clase, está bostezando, no tiene ánimo, está inapetente y eso puede llevar al cáncer a la sangre y bajísimos niveles de rendimiento y repercute en el futuro de nuestro país”, dijo.

