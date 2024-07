La Fiscalía logró que el Poder Judicial, dictará 18 meses de prisión preventiva contra el comisario de La Tinguiña, Juan Carlos Pinto Loaiza, y del alférez Enzo José Ñaccha García, quienes son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo policial y banda criminal, involucrados junto al suboficial Sandro Canahuire Oblitas (no habido).

Grave acusación

El 8 de julio del 2024, los mencionados policías fueron detenidos por la Dircocor, y el Ministerio Público los acusa de realizar múltiples operativos policiales para cometer presuntos actos de corrupción en agravio del Estado. La tesis fiscal señala que se les daba una liberación irregular a vehículos de conductores infractores, a cambio de una retribución económica (coima o soborno)

Ayer, el juez Elmer Florencio Rojas Apaza del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Parcona – Corte de Ica realizó la audiencia judicial por más de 6 horas de manera interrumpida. El fiscal Ted Ludvin Martínez Torrico del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica expuso los elementos de convicción por el caso “presuntos falsos operativos en Ica” y pidió la prisión para los miembros de la PNP, por el presunto delito de cohecho pasivo y banda criminal.

Señaló que realizaban los operativos presuntamente irregulares en la frontera con el distrito de Los Molinos y otras zonas de La Tinguiña. “De todas las declaraciones (de colegas policías), todos coinciden en señalar que el jefe operativo era el alférez Ñaccha García y le daba cuenta al comisario Pinto”, dijo.

El fiscal añadió que “existe el informe de la Municipalidad Provincial Ica, donde se ha solicitado la información de las papeletas y nos han informado que no existen las mismas, hemos adjuntado nuestros elementos de convicción y no se ha encontrado sanciones en los administrados. En el acto policial del 9 de julio se hizo la corrobación de todos los vehículos intervenidos y solo se encontró dos motocicletas, pero otras 19 no figuraban en la comisaría ni en el depósito municipal de Ica”, agregó.

