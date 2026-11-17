El Juzgado de Familia de Parcona dispuso cuatro meses de internamiento preventivo para dos adolescentes de 16 años, investigados por su presunta participación en hechos relacionados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La investigación comprende a dos menores de 13 años, quienes habrían sido contactadas mediante ofrecimientos de dinero para acudir a encuentros con personas adultas.

Explotación sexual

La medida fue dictada por la magistrada Judith Omaira Astohuamán Uribe, luego de declarar fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público. Los adolescentes son investigados por su presunta participación en la infracción a la ley penal contra la dignidad humana, en la modalidad de gestión de la explotación sexual de menores de edad.

Según los hechos materia de investigación, las menores agraviadas habrían recibido mensajes y llamadas telefónicas de personas que les ofrecían dinero a cambio de acudir a encuentros con adultos. Estas comunicaciones habrían sido realizadas a través de redes sociales y otros medios telefónicos, según las diligencias efectuadas por las autoridades.

En uno de los casos, la intervención de una de las menores y las posteriores diligencias policiales permitieron identificar a los presuntos involucrados. Además, las investigaciones incluyen una segunda denuncia presentada anteriormente, en la que también se habrían realizado ofrecimientos económicos bajo una modalidad similar.

A través de la Resolución N.° 02, emitida el 30 de octubre de 2026, la magistrada ordenó la apertura de la investigación y evaluó los elementos de convicción que vincularían a ambos adolescentes con los hechos denunciados. Asimismo, consideró que se cumplían las condiciones legales para aplicar la medida de internamiento preventivo, conforme al artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes.

En cumplimiento de la disposición judicial, uno de los investigados fue trasladado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ex Maranguita, mientras que el otro fue internado en el Centro Juvenil Santa Margarita. Ambos permanecerán en estos establecimientos durante cuatro meses, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El proceso continuará con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar la presunta participación de los adolescentes. Las autoridades judiciales deberán establecer las responsabilidades que correspondan, considerando que se trata de una investigación por hechos que habrían afectado a dos menores de edad.

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