La disputa por el pozo de agua de la urbanización Los Huertos de San Antonio, en el distrito de Subtanjalla, terminó en momentos de violencia y tensión entre los residentes, trabajadores de una empresa constructora y efectivos de la Policía Nacional. Los pobladores rechazaron la intervención que se pretendía realizar en esta infraestructura y terminaron radicalizando sus medidas de protesta hasta bloquear el ingreso al sector.

Enfrentamiento en la zona

Los incidentes se produjeron durante la mañana de ayer, cuando trabajadores llegaron a la zona en medio de la controversia por el control y la administración del pozo. La intervención habría sido impulsada por la municipalidad de Subtanjalla, cuya intención de asumir la posesión de esta infraestructura viene siendo cuestionada por los moradores, quienes no estarían dispuestos a permitir que se tome el control del recurso hídrico sin resolver previamente sus reclamos.

El desacuerdo escaló rápidamente y derivó en enfrentamientos entre los pobladores y las personas que participaban en los trabajos. Ante el escenario de confrontación, un contingente policial se desplegó en el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para controlar los incidentes.

Se reportaron agresiones físicas contra la procuradora que se encontraba en el sector. Tras lo ocurrido, los vecinos endurecieron su protesta y procedieron a cerrar el acceso a la urbanización como señal de rechazo a la intervención.

Los pobladores señalan que el alcalde de Subtanjalla, Jerónimo Farfán, no habría ejecutado reservorios en lugares estratégicos para atender las necesidades de la población.

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