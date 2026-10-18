Familias de la urbanización La Planicie, ubicada en el sector Las Brisas de Jahuay, en el distrito de Subtanjalla, denunciaron que los trabajos de conexión de agua potable ejecutados por la constructora Galilea para una inmobiliaria afectaron el abastecimiento en sus viviendas. Según los moradores, permanecieron hasta tres días sin agua debido a que la maquinaria habría cubierto el acceso a la llave de abastecimiento.

Abastecimiento afectado

“Nos ha dejado tres días sin agua”, manifestó una de las vecinas para el medio Conéctate Ica, quien también cuestionó las condiciones en las que quedó el sector tras la intervención. La moradora señaló que los residentes habían invertido su propio dinero para acondicionar algunos espacios y reclamó que la empresa repare los daños ocasionados.

Los vecinos también cuestionaron la falta de comunicación con los responsables de la obra. Según indicaron, no encontraban a una persona encargada que les explicara cómo se solucionarían los problemas. Asimismo, señalaron que la municipalidad les informó que la interrupción del servicio se produjo porque la empresa habría tapado el lugar donde se encontraba la llave de abastecimiento.

Otro de los reclamos está relacionado con los daños que, según los moradores, habría sufrido el espacio destinado a los residuos sólidos. Una de las residentes aseguró que comunicó el problema desde el inicio, pero que no obtenía una respuesta definitiva. “Lo han roto y no quieren hacerse cargo”, afirmó, al señalar que cuentan con un video en el que se observaría a la maquinaria realizando los trabajos en la zona afectada.

También advirtieron sobre el peligro que representaban las áreas intervenidas, debido a la falta de señalización y las dificultades para transitar. Una vecina relató que una adulta mayor tuvo problemas para salir del lugar y recibir atención. “No había ni señalización. Estaba así, todo roto”, sostuvo, al describir las condiciones en las que quedó el acceso durante los trabajos.

Aunque los vecinos indicaron que se realizaron labores para cubrir parte de la zona afectada y que el servicio de agua comenzó a llegar nuevamente, aseguraron que la presión era insuficiente. “Tenemos que solucionar para que llegue con más fuerza, porque con baja presión ha llegado”, manifestó una de las moradoras, quien pidió que se garantice un abastecimiento adecuado para las familias.

Finalmente, los residentes solicitaron a la Municipalidad Distrital de Subtanjalla que supervise los trabajos y gestione una solución a sus reclamos.

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