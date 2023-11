Los asesinatos continúan enlutando a las familias iqueñas y generando pánico y percepción masiva de inseguridad ciudadana en la región Ica. Esta vez, sicarios acribillaron mortalmente a balazos a dos jóvenes que se encontraban en una de las avenidas más céntricas de la provincia de Ica y a solo una cuadra de una sede del Poder Judicial.

Muertes violentas

Se trata de Julio César Díaz Vargas de 27 años y Jorge Rolando Garces Cujes (19), ambos ciudadanos trabajaban vendiendo comida rápida (hamburguesa, broasters y otros), entre la calle Chiclayo y la avenida San Martín, hasta esa intersección al promediar las 11:30 de la noche, llegaron criminales en una mototaxi, uno de ellos descendió y arremetió con una ráfaga de disparos directos al cuerpo de los jóvenes, quienes quedaron tendidos en la pista en un charco de sangre.

La escena de pánico posterior al atentado criminal, fue captada en un video, donde se observa como la pareja de Rolando Garces, con su bebé en brazo suplica por ayuda ante la mirada atónita de los transeúntes para que pueda trasladar al padre de su hijo al hospital, mientras que ambos jóvenes con los graves impactos de bala permanecían aún con signos vitales en el asfalto.

Posteriormente, fueron llevados en una mototaxi al área de emergencia del Hospital Santa María del Socorro, donde ingresaron a las 11:41 de la noche y no resistieron a los proyectiles de arma de fuego. Seis minutos después a las 11:47 p. m. se confirmó el deceso de ambos jóvenes.

“Nosotros vendemos broasters todos los días, salimos desde las 4 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche y de pronto estábamos ahí, llegó mi cuñado con su pareja y su moto, estaban ahí sentados comiendo y cuando me subo a mi moto escucho los disparos, yo estaba con mi bebé y me bajo, y mi pareja me pedía ayuda porque le habían disparado, le cayó tres balazos en el pecho, comencé a gritar para que me ayuden y también mataron a su cuñado. Solo vi un sujeto que corrió hacia una mototaxi azul que lo esperaba en la esquina y huyeron rápido. Pido justicia porque han matado a dos inocentes, mi pareja deja a un menor de un año y siete meses y su cuñado a una niña de cuatro años”, declaró la pareja del occiso de 19 años.

Testigos del lugar indicaron que se escucharon más de cinco balazos en las calles donde ocurrió el crimen, hasta donde también llegaron agentes de la Policía Nacional que encontraron casquillos de bala y una mototaxi abandonada.

Cabe señalar que el homicidio se registró en la considerada “zona rosa” de Ica, donde se concentran ciudadanas extranjeras que ofrecen servicios sexuales y que pagan cupos a bandas criminales. En la “zona rosa”, hace dos meses se registró el secuestro que conllevó al asesinato de una profesional de la enfermería a manos de extranjeros, y pese a los constantes pedidos de la ciudadanía de posicionar un contingente policial en las intersecciones, en el momento del reciente crimen no había presencia de la PNP ni del serenazgo en un trabajo articulado.

En tanto, el pasado 11 de noviembre del 2023, el jefe del Frente Policial Ica, José Antonio Zavala Chumbiauca, reportó antes los medios de comunicación locales que ya se registraban 89 homicidios en la región Ica, en lo que va del 2023. Han pasado solo dos semanas y la cifra de crímenes se han elevado a 98 decesos en el departamento iqueño por sicariato, ajustes de cuentas, robos y otros.

Hace tres días, asesinaron de tres disparos en la Urb. La Palma a César Lara Cabrera de 40 años, cuando se desplazaba en su mototaxi, donde sufrió el ataque a mano armada y tuvo una muerte instantánea, dejando a tres menores de edad en la orfandad.

