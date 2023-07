Emapica otra vez. La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha abrió el proceso administrativo sancionador a la empresa que es administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) desde hace seis años en la provincia de Ica.

Contaminación

A principios de mes, la Municipalidad Distrital de Los Aquijes a través del comunicado N° 003 se conoció sobre contaminación ambiental en el sector de Huamanguilla. Los vecinos de este sector tienen que soportar olores nauseabundos a golpe del mediodía todos los días.

Dicha comuna todavía en el mes de mayo realizó la inspección ambiental y corroboró la fuente de disposición de las aguas residuales.

Correo pudo conocer a través de documentos y fotografías que dicha descarga de aguas residuales procede de la cámara de rebombeo del sector de Santa Rosa en Parcona, que es operada por Emapica, hacia el canal de La Achirana y recorre un aproximado de 3.1 kilómetros y generar enfermedades y olores pestilentes entre los vecinos de Huamanguilla.

Las fotografías demuestran la cantidad de agua residual se vierte a través de un ducto hacia citado canal. El expediente sancionador está en el área legal de la entidad regional que pertenece a la Autoridad Nacional de Agua.

Inspección

Este problema de no tratar las aguas residuales es un grave falta que arrastra desde varias décadas y que el Otass aún no ha logrado solucionar. El organismo regional durante una inspección ha verificado la descarga de aguas residuales hasta el poblado de Huamanguilla. Los vecinos no pueden soportar los olores nauseabundos.

También hay que señalar que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Yaurilla eventualmente vierte agua residual al canal, pero tendrían una normativa que otorgó un plazo de hasta ocho años para realizar las descargas.

VIDEO RECOMENDADO