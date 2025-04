La región Ica ha sido designada región piloto para la implementación de la Gestión por Procesos (GxP) en educación. Ello tras la solicitud de la Dra. Luz Edit Herrera Palomino, directora regional de Educación, y se vienen desarrollando talleres intensivos de capacitación y asistencia técnica en la provincia de Chincha.

Promesa como región piloto

En estos encuentros participan los directores y equipos de las UGEL de Chincha, Pisco, Palpa, Nasca e Ica, especialistas de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED): Edgar Rodríguez Chuquispuma y Guillermo Rafael Cárdenas Arévalo. Su misión conjunta es diseñar, consensuar y afinar el flujo óptimo de procesos que eleve la calidad y eficiencia del servicio educativo.

Entre su propósito y alcance tiene como finalidad implementar la Gestión por Procesos en la DRE‑Ica para ofrecer productos y servicios educativos de alta calidad. El objetivo es definir criterios técnicos para identificar, ejecutar, evaluar y mejorar los procesos en la DRE y las UGEL. El ámbito son todas las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local de Ica (región piloto).

El proceso se realiza dentro del marco normativo clave: Ley de modernización de la gestión pública, reglamentos de gestión por procesos en el sector educación: normas complementarias vigentes que respaldan la mejora continua y la orientación al ciudadano, gestión por procesos vs. gestión por funciones, gestión por funciones vs. gestión por procesos, jerárquica y burocrática vs. transversal y colaborativa, centrada en tareas aisladas vs. centrada en el usuario (estudiante, docente, familia), mejora fragmentada vs. mejora continua e integral, fases de implementación en ica (región piloto), identificación de productos y procesos críticos, diseño e implementación de los nuevos flujos.

Asimismo, por la evaluación con indicadores de desempeño claros, mejora continua y retroalimentación permanente, indicadores de éxito, tiempo de atención de trámites educativos, satisfacción del usuario (encuestas a docentes y familias), cumplimiento de hitos del proyecto piloto, eficiencia operativa (reducción de pasos y costos), oportunidades de mejora identificadas, digitalización de expedientes y certificados, simplificación de procesos de contratación docente, fortalecimiento del trabajo en red entre ugel y la capacitación continua con enfoque en datos y resultados.

Al liderar esta implementación, Ica marcará la ruta para que el modelo de Gestión por Procesos se replique, demostrando que innovar en la administración pública es posible y urgente. Con una visión compartida y el compromiso de todos los actores educativos, convertiremos cada proceso en valor para los estudiantes.

