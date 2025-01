La familia de Edilberto Canales Estupiñan de 75 años exige justicia tras su muerte por un accidente de tránsito en la calle Benedicta de Lucas, en la provincia de Ica. Denuncian presuntos actos irregulares en el proceso de investigación, además que el conductor del vehículo ha sido puesto en libertad.

Indignación familiar

La esposa de la víctima señaló que el siniestro vial sucedió el 31 de diciembre del 2024, cuando su ser querido caminaba por la mencionada vía, de pronto la unidad vehicular que iba en sentido contrario lo arrolló fuertemente, ocasionando que el hombre se golpee el cráneo con el pavimento y sufra un traumatismo encéfalo craneano. El chofer del auto Luis Ángel Gianfranco Hernández Cabrera de 34 años fue detenido por la policía.

“Él vendía por aquí su gaseosa, cuando lo vi estaba todo de sangre y el conductor me decía que no llame a la policía. Ahora nos hemos enterado que el carro puesto como garantía para pagar la fianza no es propiedad del detenido. El vehículo que atropelló a mi esposo es un Toyota color rojo de placa D8P-99, y su propietario es Alzamora Vásquez Frank Jair. Además de eso que en la imagen el vehículo dice taxi, cuando el acusado solo tiene licencia A1 para conducir, no para dar un servicio de transporte público”, declaró.

El adulto mayor, padre de 7 hijos e hijas, fue trasladado de emergencia al hospital, donde falleció el 3 de enero del 2025. La familia también señala que no se ha realizado una investigación exhaustiva, además que la fiscal a cargo del caso, Dra. Luz Mery Marcos, no los atiende, pese a que son los familiares directos de una víctima fatal por accidente de tránsito.

“La fiscal ni me quería hacer caso, yo me sentía impotente, le llevaba la imagen en el celular para enseñarle sobre el estado de salud de mi esposo y como estaba postrado en una cama y no me hacía caso, es una fiscal muchacha me indigna que no tenga ese corazón humanitario”, agregó la viuda.

“Cuando se han hecho los peritajes solo mandaron dos policías, la fiscal no ha venido a pedir diagnóstico del paciente, aquí hay cámaras de seguridad, pero supuestamente las cámaras del hospital que están en el lado de emergencia no están de servicio”, añadió Maribel Canales Huamán, hija del occiso.

