La familia de Alonso Ernesto Hernández Peña de 35 años, exige su liberación, ya que el ciudadano desde el año pasado se encuentra en la cárcel, pese a que ya se cumplió su prisión preventiva. Además, indican que la denuncia fue falsa y no existen medios probatorios de convicción en su contra.

Manifestación pacífica

Eleodoro Hernández, padre del imputado, indicó que su hijo en el 2023 fue denunciado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor, sin embargo, cuando se practicó la cámara Gesell, el resultado fue negativo, además que, en las declaraciones de los padres de la menor, se han retractado de la acusación. “No es justo que mi hijo siga encarcelado, ya está más de un año en la cárcel de manera injusta, después de los 9 meses de prisión preventiva, la Fiscalía pidió 3 meses más y después otra ampliación, que se cumplió la medianoche del 7 de mayo y no lo liberan. El médico legista, la cámara Gesell ha salido negativo, inclusive se han retractado. Mi hijo era un muchacho trabajador que apoyaba a la familia porque somos personas de la tercera edad”, declaró.

La familia que vive en el sector de Pariña Chico, en el distrito de Los Aquijes, llegó hasta los exteriores del Poder Judicial en la calle Chiclayo (Ica), donde pedían que el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, revise exhaustivamente la investigación y pueda emitir un fallo justo. Ellos detallaron que la resolución judicial indica que la prisión preventiva venció el 7 de mayo a la medianoche, pero el hombre sigue tras las rejas.

En tanto, Maritza Ramírez, asesora legal de la familia, enfatizó que la fiscal Isabel Villamares, estaría pretendiendo prolongar la prisión, pese a la escasez de medios probatorios que culpen al imputado. En la misma línea acotó que la autoridad judicial estaría cometiendo irregularidades en sus funciones.

“El documento indica que el exceso de prisión preventiva vencía a la medianoche del 7 de mayo, hasta la fecha no lo dejan libre, y la fiscal ha presentado una prolongación de ampliación de la prisión preventiva. El juez no quiere resolver, por eso se ha presentado un Habeas Corpus y también se presentará una queja ante la Odecma. He conversado con el juez y solo me dice que haga lo que quiera, y se está vulnerando los derechos de mi patrocinado”, remarcó.

