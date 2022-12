Un médico iqueño denunció que sujetos desconocidos lo extorsionan y amenazan con atentar contra la vida de él y la de su familia, si es que no entrega a cambio en pocos días la exorbitante suma de 100 mil soles en efectivo.

Carta amenazante

Quien vive este drama es el doctor César Valdivia Rosales de 33 años, quien desde el pasado viernes 9 de diciembre comenzó a ser extorsionado por un grupo que se denomina “Sindicato de venezolanos”, quienes les han realizado reglaje a los negocios de propiedad familiar. El delito extorsivo comenzó cuando se encontraba manejando y dos sujetos a bordo de una moto lineal le dejaron un sobre con un mensaje criminal y varios proyectiles de arma de fuego.

“El día viernes en la mañana salí de mi casa, y cuando estaba en mi camioneta a la altura del coliseo municipal, dos sujetos en moto lineal se acercan y metieron un sobre por la ventana diciéndome señor César esto es de parte del sindicato. Uno por sus características de tez clara, pelo castaño y acento era venezolano, el otro era de contextura grueso tez oscura y tenía casco, luego se dieron la vuelta con destino al mercado Arenales”, declaró.

Indicó que tras el hecho inusual se dirigió al negocio de su madre en el Cercado de Ica, donde abrió el sobre y comprobó un mensaje amenazador que especificaba un número de teléfono y le daban 20 minutos para comunicarse o iban a atentar con la vida de sus familiares. Además que en el interior del sobre había tres municiones.

Siguen a su familia

Posterior a ello le llegan mensajes vía WhatsApp donde se evidencia que los sujetos días antes le hacían reglaje ya que le enviaron vídeos en los que se aprecia a sus familiares en diversos negocios y también al médico grabado por los delincuentes en los exteriores de su centro laboral. También le enviaban distintas fotografías de su familia.

“Con mi familia pusimos la denuncia en la Divincri y dimos todas las pruebas, es la primera vez que me extorsionan y todo ha sido a raíz que en un canal de televisión me expusieron a mí y a mi familia que había puesto un monto de dinero para una campaña política. Me enviaron fotos de mi casa, la casa de mi mamá, la clínica, del minimarket. A mi madre la han llamado y le piden 100 mil soles con un plazo de dos días hasta el domingo que ya pasó. He llegado al extremo de dejar mi camioneta y ahora me movilizó de manera particular”, dijo.

Finalmente, enfatizó que, pese a haber presentado la denuncia, la Policía ha realizado la geolocalización del número, y se corroboró que los mensajes eran enviados desde la provincia de Chincha. Aún no se investigan mediante las cámaras de seguridad de la zona donde la motocicleta le dio el alcance al médico.

