Los falsos colectivos continúan causando el terror en la provincia de Ica. Esta vez una menor salió de su colegio, abordó un auto donde la secuestraron, golpearon, le robaron su celular, todas sus pertenencias y habría sufrid violencia sexual. Fue encontrada deambulando dos horas después.

Contó su pesadilla

La menor de 16 años de edad acudió el 10 de octubre a sus clases en la institución educativa Nuestra Señora de Las Mercedes (Ica), tras su salida, al promediar las 6:30 de la tarde se desplaza por la avenida Matías Manzanilla para abordar un colectivo a su vivienda ubicada, en el transcurso sube a un auto color plomo oscuro que tenía las letras “Subtanjalla” en su parabrisas. Ella relata la pesadilla que vivió en esa unidad vehicular.

“Estaba cruzando por dirección a los buses que van para Lima y tomo un carro que dice Subtanjalla, había un señor pero no le vi la cara, subí y por el ovalo del Estadio José Picasso Peratta, sube otro señor y yo confiada que era otro pasajero, ya por el parque del recuerdo casi llegando a Subtanjalla, quería llamar a mi tía, pero me arrancharon el celular, me golpearon la cabeza y no me acuerdo de nada más, sentí que me pasaron a otro carro y no sé dónde me llevaron, me quitaron todas mis cosas, me golpearon mi nariz, el labio lo tengo hinchado, eran dos y en el otro carro nose cuantos eran, y por su voz eran venezolanos”, declaró la adolescente víctima del grave delito.

Los depravados tras robarle, golpearla, y aterrorizarla con violencia la subieron a otro auto, la menor en todo momento intentaba huir, pero los delincuentes la sometían con brutal fuerza. Ella señala que un sujeto intentó realizarle tocamientos indebidos, la menor golpea con su pierna y logra huir entre los matorrales por un descampado en estado de seminconsciencia.

“El señor me quiso tocar y ahí fue donde lo pateo y me escapé, Acabe por la hacienda la Caravedo y estaba todo oscuro nose ni por donde iba. Casi a las 9:00 de la noche pasaba un conductor que le pedí auxilio y me llevó a mi casa, me dijo que ese camino conducía a Salas Guadalupe”, contó.

El señor Alejando, padre de la menor, con la voz quebrantada por el delito que sufrió su menor hija, exigió una investigación exhaustiva y se capture a los delincuentes que han dejado aterrorizada a su primogénita. Indicó que una cámara de seguridad captó como la adolecente caminaba desorientada tras escapar de los criminales.

“Todo era chacra, oscuro y desolado, y cuando fuimos a la zona, en la cámara se ve está caminando solita como una sonámbula. No culpo a la policía por ellos los capturan a los delincuentes, pero luego otras instituciones lo sueltan, el policía me contó que otra señora fue a denunciar que secuestraron a su hija y la dejaron por Parcona. Ahora uno sube al colectivo y no sabemos si va directo al domicilio o no va”, añadió.

