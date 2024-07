Las familias de la Residencial La Angostura continúan viviendo en medio del desagüe. Denuncian que se trata de un atentado contra la salud pública por más de 50 días y piden la urgente intervención de autoridades nacionales, ya que muchos han tenido que abandonar sus vi viviendas, que han quedado inundadas por las aguas servidas.

Atentan contra la salud

“No puedo entrar a mi casa porque está lleno de desagüe, las autoridades solo se pasan papeles y no ejecutan nada. Hay que invocar a los turistas a que no vengan a los hoteles de la residencial La Angostura, porque todo ese desagüe viene para nuestras casas y eso es injusto”, declaró un morador.

Los afectados añaden que ya se han formado hasta tres algunas con aguas negras estancada y que tienen más de 60 centímetros de altura. Detallan que el 3 de junio se declaró la emergencia sanitaria en la zona, sin embargo, a la fecha no hay nada concreto y responsabilizan a la Asociación Residencial La Angostura.

“Llevamos más de 50 días en esta situación con tres lagunas de desagüe, como afectada he abandonado mi casa, esto atenta contra la salud de los niños, adultos mayores, hago un llamado a la Fiscalía, la OEFA, el olor es fétido, vivir en estas circunstancias es un atentado contra la vida, y principalmente responsabilizó al señor Ronald Romero que dice ser presidente, pero no está inscrito en Registros Públicos y se está enfrascando y entorpeciendo. Son 500 familias afectadas no solo de la calle Médanos y pedimos que nos ayuden”, añadió la vecina, Silvia Bertolotti.

A la zona de la grave contaminación también se trasladaron adultos mayores, de 68, 75 y 78 años, quienes respaldaron el pedido de urgente solución, calificaron vivir “un calvario” e indican que cada día luchan por no desmayarse frente a los angustiantes olores fétidos. Los vecinos señalan que la única institución que los atiende todos los días es la EPS Emapica, pero piden un trabajo conjunto.

“Solo viene Emapica y todos los días envía las hidrojet, hacen diez viajes al día y no es suficiente porque al día siguiente está llena la laguna. Ese señor que tiene la administración, suelta cantidad de agua, ahora nos suelta 12 horas de agua y antes nos daba 3, desde que Emapica vino a succionar y lo que hace es boicotear el trabajo de Emapica que está cumpliendo con nosotros”, dijo otra moradora.

