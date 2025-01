Decenas de familias del pasaje Edén Los Flores, en el sector de Acomayo (Parcona-Ica), reclaman que llevan hasta cinco días sin agua potable en sus viviendas, debido a la falta de presión, afectando la salud, higiene y la alimentación.

Sin el líquido

El vecino David Custodio, indicó que la EPS Emapica instaló medidores en la mayoría de viviendas, indicando una mejor continuidad en el servicio de agua potable, además en el recibo precisa que deben tener el líquido desde las 4:30 de la mañana a 1:00 a.m. sin embargo, se ven obligados a juntar el agua desde las cajas de los exteriores de sus viviendas.

“Pagamos cerca de 40 soles y no tenemos agua, cuando preguntamos al encargado de abrir la llave, solo nos dice que es responsabilidad de Emapica. No es posible que a pesar de tener un reservorio que se construyó en la avenida Siete, no funciona. Cuando fui a Emapica, el ingeniero nos dice que es problema del colector que está en la avenida Siete, que es muy angosto, tengo 69 años y este problema es de años, pero no solucionan”, declaró.

Las familias se ven afectadas en su aseo personal, asimismo temen alguna contaminación en los servicios higiénicos y algunos comen con platos y cubiertos descartables, ya que no tienen agua para lavar sus platos. Indican que en la zona hay adultos mayores que viven solos y no pueden cargar pesados baldes con agua al interior de su casa.

“Somos 16 manzanas y serían más de mil afectados, queremos una solución o tomaremos una medida más radical. Si no hay presión por la mañana, les indicamos que nos den el agua por la tarde, pero no aceptan, los niños y ancianos quieren lavarse, bañarse, cocinar sus alimentos, tienen que llenar en baldes y ahora también puede dar el dengue”, añadieron.

