La Asociación de Motociclistas del Perú expresó su rechazo a las nuevas disposiciones anunciadas por el Gobierno para combatir la delincuencia, entre ellas el embargo de motocicletas. Ricardo Millones, presidente del gremio, aseguró que estas medidas no abordan el problema de fondo y que afectan a los ciudadanos que utilizan este medio de transporte de manera formal.

“Es una medida que se ha copiado de Colombia, que no ha servido, hay estudios de universidades que han dicho que no ha funcionado”, indicó Millones, al criticar la efectividad de este tipo de acciones.

Asimismo, sostuvo que los delincuentes operan con motos robadas y que por tanto no les afecta una medida como el embargo. “Si el delincuente utiliza motos robadas, primero va a delinquir, va, extrae una moto y va a robar. Está al margen de la ley. No le importa la multa, porque anda indocumentado”, señaló para Canal N.

El dirigente también adelantó que seguirán buscando un canal de diálogo con las autoridades. De no ser atendidos, no descartan retomar las protestas en las calles. “Si no nos escuchan, si no quieren reunirse con nosotros, nuevamente saldremos a las calles a que escuchen nuestra voz”, advirtió.