El Viernes Santo, los devotos ingresaron al sagrado santuario del Señor de Luren, y se acercaron a la imagen para frotar suavemente con algodones o pañuelos el cuerpo del santo patrono, con la finalidad de agradecer la respuesta a una súplica escuchada o a algún milagro concedido, también para pedir por salud y otros.

Fe y devoción

Es el caso de Julia Huarcaya de 56 años, quien reside en Ica, ella ingresó con un cuadro del Señor de Luren por un metro de alto, para que pueda ser bendecido y colocarlo en la sala de su hogar. “Es algo infinito, que no se puede describir, venir y tocar, aunque sea un pedacito del Cristo Moreno, vengo desde muy pequeña, desde que mi padre estaba en vida, debemos venir a rezar a nuestra iglesia, orar y pedir por nuestro pueblo. Le pido por la salud de mi familia y el mensaje es que se apeguen a la religión, a los padres de familia inculcarles la religión y los valores a nuestros hijos”, declaró.

También dio las gracias la señora Carmen, quien llegó desde Lima (Villa El Salvador), ella viajó más de 5 horas e indicó que también participará en la procesión. “He viajado para ver al Cristo Moreno, vengo a pedirle por salud, sobre todo es la fe lo que me trae siempre. He bendecido mi estampita y este algodón es lo que me va a acompañar en los momentos difíciles, donde necesito tener la paz y tranquilidad, les digo que tengan fe en Dios y que tengan la esperanza de que Jesús murió en la cruz y ese el amor por nosotros”, dijo.

Desde la capital peruana también llegó el señor Nelson Canelo de 69 años, quien esperó desde las 6:00 a. m. para ingresar al santuario, él dijo que solo bastó unos segundos poder estar cerca del Cristo crucificado para poder reconfortarse moralmente y espiritualmente, además también hizo bendecir sus estampas, rosarios y otros accesorios que llevará a su familia a la ciudad limeña. “Siempre lo más importantes es la fe y no solo estar con el señor en los momentos difíciles, uno siempre debe visitar al señor, rezando”, agregó.

Asimismo, Patricia Aquije y su madre de 82 años se trasladaron desde Santa Anita (Lima) a Ica, ellas realizaron la veneración al Cristo Moreno y bendijeron sus réplicas del Señor de Luren. “Este año hemos tenido la suerte de agarrarle su corona, venimos a pedirle por la salud y estaremos en la procesión. A la población que tengan mucha fe en el señor porque es muy milagroso y si prometen algo, cumplirlo, hemos bendecido nuestras estampitas”, acotó.

Desde la urbanización La Palma, llegó la señora Roxana Morales, acompañada de su padre Antonio de 85 años, el adulto mayor señaló sentirse fortalecido tras poder ver al Cristo Moreno, de igual forma su hija comentó. “Me siento muy emocionada, pido por la salud de mi familia. El mensaje es que nos unamos y que se sensibilicen que sepan que nuestra fe católica va a perdurar por siempre, que nuestro Señor de Luren va a vivir por siempre en nuestros corazones”, dijo.

En tanto, ayer, a las 7:00 de la noche, se inició el recorrido procesional del Señor de Luren. La ruta comenzó por la calle Nasca, calle Piura, avenida Cutervo, (ingreso por la calle Lima al Hospital Félix Torrealva Gutiérrez), seguirá por la avenida San Martín, (ingreso a la iglesia San Francisco) y doblará hacia la avenida Municipalidad, (ingreso a la Plaza de Armas de Ica), continuando por la avenida Grau, luego por la calle La Mar, calle Cajamarca, y doblará a la avenida Maurtua, llegando hasta la avenida Cutervo, para finalmente hoy recorrer la calle Andahuaylas y llegará a las 9:30 de la mañana a la calle Nasca. En esa mencionada vía, el Cristo crucificado será posicionado y recibido por miles de devotos en la parte exterior de la iglesia del Señor de Luren, quienes participarán en la celebración de la palabra “acompañando a nuestra madre la Virgen María, en su dolor”, y el posterior ingreso al santuario a las 10:00 de la mañana de hoy Sábado Santo (30 de marzo).

VIDEO RECOMENDADO