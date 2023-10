El abogado Yván Aurelio Chía Aquije denunció al fiscal anticorrupción, Alexander Pérez López de amenazarlo al interior del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción, ubicado en Residencial La Angostura A-4. El letrado relató que acudió a dicha dependencia policial por una diligencia de desarrollo de reconocimiento de grabaciones de un defendido.

“En la puerta de dicha institución me percato de la presencial del fiscal provincial Pérez López, quien labora en la institución del Ministerio Público, quien me estuvo esperando, que cuando logra verme ingresar empieza a insultarme y amedrentarme”, relata.

Previo a ese hecho, dijo que alguien le grita desde el interior: “Llegó el maletero”. Dicha frase lo pudo haber dicho Pérez López que de forma coincidente estaba junto al comandante PNP Carlos Fernando Quipuscoa Peralta, jefe del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción de Ica.

Hechos

“Alguien me grita desde adentro , no pude ver quien de los dos fue”, dice Chía.

“Doy unos pasos y viene a pecharme Alexander Pérez y decirme que yo de lo que he hecho, denunciado ante la Junta Nacional de Justicia, entre otros, el habeas corpus que está a punto de salir dice que yo tengo responsabilidad penal”, señaló.

" Y yo le respondí a la misma voz, porque estaba todo airado. Si yo tengo responsabilidad, la asumiré en su momento”, detalló el comportamiento poco común de un fiscal anticorrupción. “Y seguidamente me ofende y me dice que por cinco soles lo que le estoy haciendo. Me pecha me ofende, me insulta”, añadió.

Chía lamentó la actitud del fiscal. “Pero no puede que dentro de una institución de repente saca su revólver y me mata o me secuestra dentro de las instituciones”, advirtió

“Si alguien se desespera es porque está jodido, lo vi como si fuera una serpiente herida, quería picarme”, señaló el abogado.

Chía denunció a Pérez López ante la Junta Nacional de Justicia para ver el atropello que vendría cometiendo en Ica.

El letrado consultado si la investigación que inició el fiscal contra la autoridad regional se podría, dijo: “La carpeta fiscal contra el gobernador, ya se cayó. Yo no soy nostradamus, pero yo soy abogado. Y le digo, no tiene ningún fundamento”, dijo

Chía adelantó que el incidente ocurrido ayer en horas de la mañana será dado cuenta a la Fiscal de la Nación. Por ello, ha solicitado los vídeos de la oficina policial.

Adelantó que su primer testigo del hecho, es Quipuscoa Peralta. “Mi primer testigo y dueño de casa, vio todo. Muy elegante se quedó callado. Quispucoa, es mudo testigo de lo que ha sucedido”, finalizó.

