Ayer, cientos de adultos mayores llegaron hasta las instalaciones del Banco de La Nación, ubicado en la avenida Grau, en la provincia de Ica. Las personas de la tercera edad se apostaron luego que el Ejecutivo autorizará un nuevo proceso de devolución de aportes dirigido al segundo grupo de beneficiarios en el reintegro del Padrón Nacional de Beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Por grupos

El Gobierno informó que desde el 27 de agosto se iniciaría la devolución de los aportes para los afiliados de las listas 1 a la 19, aprobada por la Comisión Ad Hoc la semana pasada, y que ya ha sido publicada con la Resolución Administrativa 003-2024/CAH-Ley 29625, en el Diario Oficial El Peruano.

“La norma autoriza el pago al Segundo Grupo de Reintegros del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del Primero al Decimonoveno Grupo de Pago, que recibieron un pago a cuenta, incluyendo adultos mayores a partir de los 75 años de edad, herederos de los fonavistas que cuando fallecieron tenían 93 años o más, personas registradas en CONADIS, pensionistas de invalidez de la ONP, y quienes padecen enfermedades graves o terminales”, se detalló en un comunicado.

Sin embargo, muchos de los adultos mayores que llegaron ayer desde los distritos de Subtanjalla, La Tinguiña, Santiago, San Juan Bautista y otros, hasta los exteriores de la entidad bancaria, desconocían sobre el proceso, ya que tienen limitaciones para el uso de herramientas tecnológicas (celulares, computadoras), por ello solo iban con la esperanza de estar incluidos y poder disponer del dinero para una mejor calidad de vida.

“Hemos venido antes y solo nos dicen que no estamos en lista, ahora no sabemos si nos tocará cobrar o no. Solo nos dijeron que ya estaban pagando del Fonavi y tenemos la fe como se dice que nos puedan devolver el dinero. Mis aportes fueron por más de 12 años”, declaró Rocío Cano de 76 años, quien llegó desde La Tinguiña.

“Nosotros somos ya ancianos, debería haber una persona que nos guie porque no sabemos mucho del internet, la mayoría hace fila sin saber si cobrará, y antes solo han dado menos de 100 soles, ojalá está vez no nos vuelvan a maltratar”, dijo Fernando Custodio de 79 años.

Al igual que ellos, ayer cientos de adultos mayores llegaron al BN con su DNI y documentación que esperaban pueda ser útil para el trámite del cobro del Fonavi.

Montos aproximados

Cabe señalar que para este grupo a nivel nacional se han considerado 207 mil 470 fonavistas titulares a partir de los 75 años, también a aportantes fallecidos que hayan cumplido 93 años antes del 31 de agosto de 2024, los inscritos en el CONADIS, quienes perciben pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a quienes presentan alguna enfermedad grave o terminal, debidamente acreditada.

Los montos de devolución de aportes varían desde los 40 soles hasta más de S/20 mil. El grupo etario que concentra mayor cantidad de personas beneficiadas con la devolución es el de 75 a 79 años, con 73 mil 668 ex aportantes, a quienes se les dará montos mayores de S/4,000 hasta S/5,000, según el cálculo del valor cuota.

Asimismo, se dispone de montos de S/500 a S/1.000 para 38 mil 651 fonavistas, de S/1.000 a S/2.000 para 15 mil 667 fonavistas, de S/2.000 a S/3.000 para 8 mil 994 fonavistas. También se han considera montos mayores de 8 mil soles a 10 mil soles para 601 fonavistas, de S/10.000 a S/20.000, para 791 fonavistas y por más de 20 mil soles para 15 fonavistas.

VIDEO RECOMENDADO