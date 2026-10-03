El cuerpo de un hombre que fue encontrado calcinado en un descampado ubicado a un costado del río Ica, en las inmediaciones del puente Socorro, fue identificado como Carlos Marx Cohaíla Lara de 50 años. El fallecido era natural de Puerto Maldonado, región Madre de Dios, y era conocido por sus allegados con el apelativo de “Checar” o “Apache”.

Fatalidad en Ica

El hallazgo generó la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público, cuyos representantes realizaron las diligencias correspondientes en la zona. Personal especializado acudió al lugar para realizar las labores de criminalística, mientras que la Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver como parte de las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por personas que conocían al fallecido, Cohaíla Lara permanecía en los alrededores del puente Socorro y habría sido conocido por vecinos de la zona. Sus familiares, que se encontraban en Puerto Maldonado, habrían tomado conocimiento de su fallecimiento a través de las redes sociales. También se indicó que recibía apoyo económico de personas cercanas y que en algún momento su familia le habría enviado dinero con la intención de que retornara a su ciudad de origen.

El cuerpo fue encontrado completamente calcinado y en posición boca abajo. Debido al estado en que fue localizado, las autoridades deberán determinar mediante las pericias correspondientes las circunstancias exactas de su muerte. Algunas personas que llegaron al lugar señalaron que, por las características de la escena, existirían indicios que deberían ser evaluados para establecer si el hombre fue víctima de una brutal golpiza antes de ser quemado.

Durante las primeras diligencias también se encontraron algunas pertenencias donde fue ubicado el cuerpo. La zona fue acordonada para evitar la alteración de posibles evidencias y permitir el trabajo del personal especializado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO