Un cráneo humano completamente calcinado fue hallado en el sector Villa del Valverde, a un costado de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, generando alerta entre los transeúntes y vecinos de la zona.

Estaba carbonizado

El hallazgo se registró ayer por la tarde, cuando personas que transitaban por el área advirtieron la presencia de restos óseos entre residuos sólidos ubicados a un lado de la vía. De inmediato, dieron aviso a las autoridades competentes.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Policía Nacional del Perú, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el recojo de evidencias y el inicio de las investigaciones que permitan determinar la procedencia de los restos y las circunstancias en las que habrían llegado al lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el cráneo se encontraba completamente calcinado, lo que dificultaría su identificación inmediata. El hecho fue difundido en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios.

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