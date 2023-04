La laguna de Huacachina fue uno de los mayores atractivos turísticos por Semana Santa, ya que se registraron hasta 20 mil visitantes durante el feriado largo, en su mayoría de turismo nacional, por lo que se tuvo que destinar más personal de fiscalización y desplegar un contingente policial, así lo informó el administrado municipal de Huacachina, Martín Parra Jáuregui.

Turismo de aventura

El funcionario de la MPI explicó que de la proyección de hasta 20 mil turistas, el 85 % (17 mil) fueron peruanos, que venían desde la ciudad de Lima y otras regiones del país. Además, por motivo de la Semana Santa se trabajó previamente en un plan con el Gobierno Regional de Ica, Dirección Regional de Salud, bomberos, Policía Nacional, empresarios turísticos y otros, para una colaboración conjunta en beneficio del turista.

“Hemos tenido mucha afluencia de visitantes los días jueves, viernes y sábado, y a diferencia de años anteriores, se instalaron baños portátiles gratuitos, dos ambulancias de la Diresa y el SAMU, dos equipos de paramédicos que atendieron a tres pacientes por golpes de calor. Se registró hasta 20 mil turistas y el 85 % ha sido turismo nacional y el 15 % extranjero”, declaró.

Sostuvo que ante la masiva afluencia de visitantes al balneario, hubo mayor cantidad de fiscalizadores municipales (24), quienes se distribuyeron en doble turno desde las 6 de la mañana hasta las 4 a. m. Asimismo se prohibió el ingreso de buses por el poco espacio vial en el sitio turístico, para ello se situaron agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron el control policial de tránsito en el interior y exterior del atractivo natural.

“Huacachina no es muy grande y no alberga muchos vehículos, por eso los buses no podían ingresar y era muy difícil que den la vuelta en las pistas e hicimos un convenio con una agencia de taxis para que se realicé el trasbordo a los turistas. También la cantidad de personas generaron demasiados residuos sólidos, normalmente la basura de Huacachina se recoge una vez al día, pero en los días pasados se ha recogido hasta tres veces. Además, hubo doble turno de fiscalizadores para evitar el comercio ambulatorio y otros 12 inspectores de tránsito quienes apoyaron a la PNP para evitar la congestión vehicular”, explicó.

Cabe señalar que los hoteles y restaurantes en Huacachina tuvieron sus reservas casi a 100 % de su capacidad, el masivo flujo de turistas también optó por el turismo de aventura en sandboard y el paseo en los carros tubulares, mientras que otros disfrutaron el paseo en botes. El ingreso al Área de Conservación Regional de Huacachina tuvo un precio de S/ 3.60 por persona.

En tanto, el balance regional de visitantes por la Semana Santa 2023 sería mayor al del año pasado. En el 2022, la Dirección Regional de Turismo de Ica indicó que se registraron más de 150 mil visitantes en todo el departamento iqueño en los cuatro días del feriado largo que contribuyó hasta 7 millones de soles para la reactivación económica.

