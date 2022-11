La búsqueda de un padre de familia por largos días reportado como desaparecido en el distrito de La Tinguiña, ha terminado de la manera más trágica que se esperaba, ya que su propia familia encontró el cuerpo sin vida del hombre.

Desaparición por días

trata de Luis Alejo Prada, de 34 años de edad, quien estuvo desaparecido desde el pasado 29 de octubre del presente año, desde aquella fecha su familia y amigos comenzaron una ardua búsqueda, que finalizó cuando hallaron su cuerpo sin signos vitales en un pozo de un descampado en el sector de Cansas (La Tinguiña). Se trataría de un asesinato en contra del infortunado hombre.

Su esposa Maribel Quintanilla, declaró que a las 4:40 de la mañana, él salió de su vivienda en la avenida Washington (La Tinguiña Alta), rumbo a su trabajo en el fundo Riachuelo, posteriormente fue a dejarle su desayuno en su centro de labores a las 8 de la mañana, hora en que comenzó a sospechar de su desaparición ya que su teléfono estaba apagado y no la llamó, como todos los días lo hacía para poder esperar su primera comida del día.

“Siempre iba en su bicicleta, pero ese día se bajó la llanta y no se pudo reparar, así que se fue a pie a su trabajo, le llevé su desayuno y después al mediodía me dicen que no lo había recogido y tampoco estaba en el trabajo, llamé a su jefe y compañeros, pero me decían que no sabían nada, pasaron las horas no se ubicada por ningún lado, pese a que es muy responsable y siempre contestaba el celular, ya en la noche puse la denuncia, pero los policias me dijeron que recién al tercer o cuarto día iban a empezar a buscarlo”, declaró.

Hallazgo en la zona

Por su parte, Juan Anaya Prado, hermano de la víctima, enfatizó que, ante la falta de accionar de la policía, ellos mismos los buscaron en mototaxis, autos y a pie, para ubicar a su familiar, además recorrieron hospitales y otros, no logrando dar con su paradero. Entre lágrimas contó cómo se logró hallar el cuerpo. Después de más de dos días, el 31 de octubre en horas de la tarde recibieron la información de que aves carroñeras volaban por las pampas de Cansas, hasta donde se dirigió la esposa de la víctima junto a familiares, evidenciado el cuerpo sin vida de Luis Alejo Prada en un estado de descomposición y con tierra encima, pudieron identificarlo ya que vestía la misma ropa con la que fue visto por última vez. En la zona se comprobó la huella de las llantas de un mototaxi, por lo afirmaron que el hombre fue víctima de un acto criminal, tenía signos de violencia en la cabeza, y sus verdugos tuvieron la intención de desaparecer sus restos.

”La policía no cumplió su función, nos dijeron que al cuarto día lo iban a buscar, y ya era mucho tiempo, una persona informó a las 2 de la tarde que unos gallinazos sobrevolaban por el descampado, dando indicación que algo sin vida estaba ahí, por eso mi cuñada fue de inmediato y reconoció que era mi hermano, porque tenía la misma ropa con la que salió a su trabajo, ya en la morgue he visto sus restos y el cuerpo está inflado, eso quiere decir que ya ha estado mucho tiempo sin vida y han querido desaparecer el cuerpo”, dijo.

Ellos pidieron la solidaridad de la población, ya que son de condición humilde y el occiso era el soporte familiar y deja a 5 menores hijos en la orfandad, tres de ellos son menores de edad, de 16, 14 y 3 años, para poder apoyar contactar al 947596235.

