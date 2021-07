En un acto protocolar el personal de Salud de diferentes centros primarios de atención, recibieron un reconocimiento por ser “la columna vertebral” en primera línea de batalla contra el COVID-19. Además, se honró al personal que perdió la vida en la atención médica.

Reconocimiento a personal de Salud

Con presencia del gobernador regional Javier Gallegos, director de la Diresa Ica, Marcos Cabrera, y el director de la Red de Salud Ica, Richard Sifuentes, se realizó el acto de reconocimiento a más de una decena de centros de salud, en presencia de un aproximado de 200 servidores, entre médicos y enfermeros.

“Fue difícil cuando me infecté del virus en setiembre del año 2020, en una de las peores olas y ustedes estuvieron ahí, con su apoyo incondicional, me siento agradecido con cada uno de ustedes, seguimos en una guerra invisible y ustedes son los soldados, como autoridad me siento fortalecido y respaldado con su sacrificada labor”, declaró Javier Gallegos.

Durante la ceremonia se brindó una placa de reconocimiento a un total de 20 responsables de los diferentes centros de salud de Acomayo, La Tinguiña, Parcona, Ocucaje, La Palma, Los Molinos, San Juan Bautista, Cachiche, Pueblo Nuevo, San Joaquín y otros. Asimismo, se resaltó la labor del personal de diferentes coordinaciones y estrategias de la Red de Salud Ica entre epidemiología, salud nutricional, cáncer, daños no transmisibles, etc., por ser parte de la destacada labor de atención en un contexto de emergencia sanitaria.