El Poder Judicial dispuso la excarcelación de siete ciudadanos, quienes fueron detenidos en enero del 2023, en el sector de Barrio Chino (Santa Cruz de Villacurí), donde se realizaron protestas con bloqueo de la carretera Panamericana Sur, contra el gobierno de Dina Boluarte.

Libertad después de 9 meses

La autoridad judicial ordenó que fueran puestos en libertad, Joel Vega Muñoz, Luis Alcides Castillón Estrada, Yony Mendoza Llamoca, Wilber Huamaní Flores, Felimón Huamaní Medina, Ezequiel Benedicto Fernández Ponce y Junior Alexander Guzmán Castillo, quienes desde el 29 de enero del año actual estaban en prisión preventiva, internados en el Penal Cristo Rey de Cachiche, en la provincia de Ica, siendo investigados por el presunto delito de disturbio y resistencia a la autoridad.

Wilfredo Robles Rivera, asesor legal de los ciudadanos que han sido liberados, indicó que el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido formulado por el Ministerio Público, ya que carecía de elementos de convicción y además existían irregularidades en la acusación fiscal.

“La imputación específica es un derecho, la fiscalía lo que ha hecho es una imputación general, que es copiar y pegar lo mismo para cada uno, imputaciones que son idénticas, y las personas no pueden hacer a la misma hora y lugar lo mismo, está fuera de cualquier lógica, y además no se había precisado, la Fiscalía lo ha calificado de disturbios y resistencia a la autoridad, pero no se ha dado los elementos de convicción. Por otro lado, no precisaron como se dieron los dos delitos y parcialmente ha sido declarada fundada nuestra tutela de derecho”, declaró.

Los ciudadanos fueron recibidos por su familia (esposa, hijos, madre y otros), quienes compartieron abrazos e indicaron que luego de largos meses se hizo justicia con sus seres queridos.

