La ciudadana Julia Rivero Salas de 40 años, solicita el apoyo de la población para poder mejorar la calidad de vida de su hijo quien a su corta edad padece de parálisis cerebral, esto tras sufrir una fuerte caída que golpeó su cabeza y lo ha dejado postrado en una cama.

Caso social

Señaló que su primogénito de 18 años de edad era un joven normal, él corría, comía, estudiaba y apoyaba en la familia, sin embargo, en el mes de enero del 2023, cuando se desplazaba en un “skate” cayó fuertemente contra el piso golpeándose el cráneo. En las siguientes semanas solo presentaba fracturas en los pies, sin embargo, con el pasar de los meses los médicos le detectaron una lesión en su cerebro que ha provocado que el joven no pueda mover sus extremidades, y tenga falta de captación en sus sentidos.

“Luego que se cayó primero estaba cojeando, me decía que solo era el pie y lo llevamos al huesero, pero luego iba poco a poco perdiendo la sensibilidad en sus piernas. Lo llevamos de emergencia y el médico me dijo que debíamos realizarle una resonancia magnética y otros exámenes”, declaró.

Indicó que su ser querido fue internado en el mes de abril en el Hospital Regional de Ica, donde le diagnosticaron parálisis cerebral, al mes siguiente fue dado de alta y ahora el joven se encuentra postrado en una cama “Se fue agravando, iba perdiendo la memoria, temblaba su cuerpo y actualmente está como paralítico en su cama, ya no habla, no come, lo alimentó por una sonda, y también debe usar pañales”, agregó la madre de familia quien desde hace más de 5 meses se encuentra desempleada, por estar al cuidado de su hijo.

La ciudadana explicó que, solo en la resonancia magnética se gastó S/1300, y en conjunto con otros exámenes los gastos médicos ya han superado los 6 mil soles. La familia vive en el sector de Santa Filomena, en el distrito de Santiago y son de escasos recursos económicos, por ello solicitan el apoyo de las autoridades y la población ya que el joven debe tomar medicamentos (baclodrint 10mg, levevitae 500mg y otros), además requiere de suplementos nutricionales y otros exámenes médicos. Para apoyar contactar al 925390543 (Julia Rivero).

