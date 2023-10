El joven Jared Óscar Chipana Jurado de 20 años sufrió un grave accidente laboral cuando trabajaba como recolector de residuos sólidos para el municipio de Ica, ya que el camión se apegó a un árbol aplastándole su brazo y hombro izquierdo, fracturando el hueso. Pasaron más de 4 días del accidente y recién pudo ser operado ayer por la noche.

Grave fractura

Su hermana, Jennifer Chipana Jurado, indicó que el accidente de trabajo sucedió el 10 de octubre del 2023, cuando su familiar trabajaba por el sector del pueblo joven Señor de Luren, donde la unidad pesada de placa EAI-560, le originó la grave fractura. Ese mismo día ante la indiferencia de funcionarios municipales, el joven tuvo que ser trasladado por varios centros de salud y hospitales.

“Mi hermano me dice que el señor que manejaba el camión se fue y vino otro señor y lo llevaron al Socorro, ahí solo le pusieron calmantes y le hicieron un alta voluntaria, luego lo llevamos al Petita pero no tenía seguro, luego a la posta de La Tinguiña donde me dijeron que debía llevarlo al Socorro, pero no lo atendieron y fuimos al Hospital Regional, donde pedían Rayos X para ver la fractura y si el nervio estaba dañado, porque podía perder la movilidad de la mano, pero el municipio de Ica no aceleraba que se active la póliza de seguro, por eso se pagó de manera particular la plaza y se vio el hueso roto”, declaró.

El médico del centro hospitalario le diagnosticó al joven, fractura del húmero izquierdo, sin embargo, ante la gravedad del accidente la institución municipal seguía sin priorizar la emergencia de su trabajador. Al día siguiente, la familiar del accidentado denunció ante la policía el caso, donde le indicaron que se debió hacer la constatación policial en el lugar del accidente. En tanto, el joven continuaba con el hueso fracturado y soportando los severos dolores.

“No le activaban la póliza y solo me decían que era un caso especial, y pasaban los días y solo le aplicaban calmantes para el dolor, pero seguía con el hueso roto, cuando denuncié, recién he visto más movimiento del municipio y se activó la póliza, ahora hemos trasladado a mi hermano a una clínica privada para que lo operen”, agregó

y exhortó a la MPI, asumir la totalidad de los gastos médicos y otros, además del proceso de rehabilitación de su hermano, quien sufrió el accidente en horario de trabajo.

