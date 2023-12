La digitalización del voluminoso expediente ha sido un problema para que la posible excarcelación del expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, se resolviera ayer.

El abogado Elio Riera reconoció la carga procesal, sumado a ello la cantidad del expediente y recién hoy en horas tarde se conocerá el fallo del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia.

Más temprano, Riera llegó al Módulo Penal de la calle Chiclayo de la Corte Superior de Justicia y se mostró optimista de que el fallo sea por la liberación de Fujimori.

“Venimos con mucha expectativa para realizar los trámites como defensa a fin de dar viabilidad al mandato del Tribunal Constitucional con respecto a la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori Fujimori”, dijo.

“Aquí no estamos discutiendo finalmente si la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) tiene o no tiene competencia ni tampoco estamos discutiendo si la Corte tiene mayor injerencia, lo que estamos discutiendo es lo que le corresponde al Estado peruano a acatar, en todos sus niveles las disposiciones o mandatos del máximo intérprete de la Constitución que es el Tribunal Constitucional”, comentó.

Posición

A renglón seguido añadió: “Quiero dejar en claro que a la Corte Interamericana no le corresponde dirimir o decidir sobre la libertad de una persona, eso es un grave error. El señor expresidente ha logrado acceder al indulto por un procedimiento regular avalado y sustentado en una gracia presidencial y también ratificado por dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Nosotros llegamos con mucha expectativa a efectos de que mediante el procedimiento regular se haga lo correcto”.

El abogado en algunos pasajes se mostró preocupado por la no celeridad en resolver el caso y que incluso, ayer mismo se debía tener el fallo. “Somos un Estado completamente soberano y a la Corte Interamericana no le compete decir sobre la libertad de una persona, eso es completamente equivocado, definitivamente no puede tomarse en cuenta”, acotó.

Respecto si va respetar el falló, Riera fue en enfático en señalar que “yo voy a respetar finalmente es la decisión que tiene mi conciencia, no puedo dejar morir a una persona en la cárcel. El señor expresidente es un adulto mayor de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo que ha hecho mucho por el país. Yo acá no vengo a sustentar un partido político, yo vengo en calidad de abogado y me corresponde luchar por esta justa causa”.

VIDEO RECOMENDADO