El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, indicó que la resolución que emitió la entidad aclara la situación del expresidente Alberto Fujimori Fujimori, por lo tanto, se debe ordenar su liberación del penal de Barbadillo en Ate.

Sus declaraciones generaron un nuevo debate entre los expertos, porque actualmente existe una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que suspendió el indulto otorgado al exmandatario.

Al respecto, el abogado constitucionalista Omar Cairo consideró que si el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) procede con la liberación de Fujimori Fujimori, la presidenta Dina Boluarte estará en graves problemas.

“Si el INPE (Gobierno) libera a un criminal con condena vigente (Alberto Fujimori), Dina Boluarte se va colocar en un problema interno e internacional, gravísimo”, dijo.

En la misma línea, el abogado calificó de “inexacto” lo dicho por el titular del TC, quien afirmó que la situación del exmandatario Fujimori se aclaró.

“El presidente del TC dice que, al resolver aclaraciones, han retirado los obstáculos para que sentencia del TC que ordenó liberación de Fujimori se cumpla, eso es inexacto. El único obstáculo para que esa sentencia se cumpla - y que no lo ha removido ni puede removerlo el TC - es la suspensión de dicha sentencia ordenada por la Corte - IDH”, precisó.

En diálogo con Correo, Omar Cairo consideró que el fallo emitido por el TC es una aclaración a una sentencia anterior, es decir, el tribunal dice que no hay nada que aclarar en la sentencia que estableció la libertad de Fujimori que fue suspendida por orden de la Corte - IDH.

“Esa situación no ha variado y la resolución del tribunal que dice que no hay nada que aclarar tampoco varía, lo único que hay que decir es que no hay nada que aclarar”, dijo.

Además, afirmó que si la resolución es enviada al juez de Ica es para que este actúe en función a sus atribuciones, es decir, para que archive el caso o notifique del tramite, pero de ninguna manera ordenar una excarcelación.

Así, Cairo manifestó que si el juez de Ica ordena liberar a Fujimori, estaría creyendo que dentro de sus atribuciones se encuentra la opción de desobedecer una orden de la Corte - IDH.

Finalmente, dijo que si el juez de Ica llega a ordenar la liberación de Alberto Fujimori, entonces el Poder Ejecutivo se enfrentará a un dilema: Obedecer a un juez o desacatar el mandato de la Corte - IDH.

Por su parte, el abogado Carlos Caro Coria consideró que la foto de lo que ocurre es un versus entre el TC y la Corte - IDH. Sin embargo, fue claro en explicar que la medida cautelar que impuso la Corte - IDH para suspender el indulto humanitario, está vigente.

“Esa orden no ha sido dejada sin efecto. Sobre la mesa está la sentencia del TC y posteriormente, la medida cautelar de la Corte - IDH que a mi juicio, está vigente y debe obedecerse. Porque el sistema interamericano, nos guste o no, pesar más de lo que decidan los tribunales internos”, afirmó.

En diálogo con Correo, Caro Coria señaló que el pueblo puede cuestionar la medida que impuso la Corte - IDH, los familiares de los deudos (caso Barrios Altos y La Cantuta) pueden denunciar al juez. Sin embargo, duda que se llegue al extremo de decir que un juez ha cometido delitos.

“Dentro del límite, la regla es la prevalencia del sistema interamericano, nos gusto o no. Yo en particular creo que Fujimori debe estar libre, pero con juridicidad”, sostuvo.

En el mismo sentido, el penalista explicó que en el sistema interamericano y el derecho interno, hay una primacía del primero.

Mencionó que en ocasiones hay sentencias que se han anulado en el Estado peruano, sin embargo, hay países a los que no les ha gustado los fallos de la Corte - IDH por lo que optaron por no aplicarlos.

“El incumplimiento no sería una situación extraña, porque hay varios estados que han incumplido la orden de la Corte, quizá el presidente del TC está pensando en esta situación ´hay que poner un límite a lo que diga la Corte´, pero eso es algo que debe haberse sacado en una resolución, no en palabras”, indicó.

Finalmente, Carlos Caro consideró que la reciente resolución emitida por el TC debió ser más precisa con respecto a la medida cautelar que existe actualmente desde la Corte - IDH.