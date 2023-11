Con cuatro votos frente a dos singulares, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que en apariencia favorece al expresidente Alberto Fujimori, hoy recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, pese a lo cual la liberación del exmandatario está en entredicho.

La decisión declara improcedente el pedido de aclaración sobre su libertad y dispone que el Poder Judicial restablezca los efectos del indulto humanitario que le concedió el ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski en 2017.

“Declarar improcedente los pedidos de aclaración. Remítanse los actuados del juez de ejecución del hábeas corpus, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”, reza el documento al que Correo tuvo acceso.

Recordó que el TC “mediante sentencia de 17 de marzo de 2022 declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de Fujimori. Se trató de una decisión final frente a la cual no cabe impugnación alguna (...) en última y definitiva instancia”.

Fueron los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Luz Pacheco y Helder Domínguez los que votaron a favor de dicha postura.

DUDA. Anoche, luego de conocerse esta decisión, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, indicó que su defendido debe salir en libertad en 24 horas.

“El TC ha refrendado mandato dictaminado por otros magistrados, donde se da viabilidad al indulto humanitario, ordenando incluso que la causa continué en estado de ejecución”, dijo a RPP.

Sin embargo, el penalista Carlos Caro Coria expresó una opinión en contrario.

“El TC no ordena la excarcelación. Recordemos que el 17/3/22 declaró fundado un hábeas corpus, ordenó la restitución del indulto y la consecuente libertad de Fujimori. Frente a ello, sin embargo, el 30/3/22 la Corte-IDH ordenó, a través una medida provisional (cautelar) que no se ejecute dicha excarcelación. Lo único que ahora señala el auto del TC del 21/11/23 es que no tiene nada que aclarar sobre la citada sentencia de 17/3/22 cuyos efectos están suspendidos por orden de la Corte-IDH. Por ende, todo sigue igual”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

A su turno, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó en Exitosa que hay una resolución vigente que impide la libertad de Fujimori.