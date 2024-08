Liliana Morón, madre de familia, clama justicia después de que un ex mayor de la Policía Nacional del Perú, Juan Carlos Escate Ayala, fuera sentenciado en 2013 por tocamientos indebidos hacia su hija menor.

Pedido de justicia

A pesar de la sentencia, el oficial ha estado prófugo de la justicia durante casi 11 años y recientemente ha solicitado la revocación de su pena sin haber cumplido ni un día en prisión.

“Yo siempre he estado presionando para que lo capturen, pero debido a sus influencias en la policía, se publican fotos de él paseando libremente. Lo que más me indigna es que su abogado ha presentado un escrito solicitando la adecuación y suspensión de la pena”, declaró Morón. Añadió que no es la primera vez que Escate hace este pedido, lo que aumenta su frustración y sensación de impunidad.

Finalmente, Morón hizo un enérgico llamado a las autoridades policiales para que encuentren y capturen a Juan Carlos Escate, asegurando que cumpla su condena y se haga justicia para su hija y su familia.

