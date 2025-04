Hoy en día , el deporte es algo imprescindible en la vida de muchas personas. Hacer deporte adquiere tal necesidad en la sociedad, que hay quienes planean y organizan antes los días de la semana que irán al gimnasio, las rutinas de cada día o las clases deportivas a las que quieren apuntarse, incluso antes de saber qué comer o cenar cada día.

Aunque todo el mundo es consciente de ello, los especialistas y expertos en actividad física y deportiva, garantizan que practicar deporte no solo tiene beneficios visibles en la tonificación del cuerpo y de los músculos, sino que va más allá. Practicar deporte ayuda al corazón, reduce los niveles de ansiedad, agobio y estrés propios de la rutina del día a día y reduce el riesgo de tener problemas relacionados con el cuerpo humano.

Tal es la afición de muchos que no solo practican algún deporte, sino que les nace el gusanillo de querer adivinar resultados de sus equipos favoritos en apuestas deportivas online. Otra forma de demostrar una pasión basada en resultados empíricos. No obstante, no es suficiente con enfocarse en aumentar los glúteos, tríceps, bíceps y hombro. Hay un grupo de músculos olvidados, en la cara, que también es necesario cuidar y estimular para garantizar un funcionamiento óptimo.

Los músculos de la cara

La cara tiene un total de cuarenta y tres músculos que principalmente permiten a la persona realizar movimientos expresivos que muestran el estado del usuario: desde el miedo, la sorpresa, la alegría, la ilusión, el terror y la tristeza.

Comúnmente hay cuatro músculos principales que son los músculos bucolabiales, tanto en la boca como en los alrededores. Los músculos nasales son el otro gran grupo, seguido de los músculos epicraneales situados en el cuello, el cráneo y la frente. Y aunque no sea del grupo de los más importantes, también juegan un papel importante los músculos auriculares en las orejas.

Se dice que una persona de media sonríe al menos veinte veces al día, frente a las más de cuatrocientas veces que lo hacen los niños. Este hábito que genera felicidad, libera serotonina y endorfina se produce gracias al uso del músculo cigomático mayor, que al contraerse evoca lo que se conoce como una sonrisa.

Y por supuesto, el músculo más fuerte de la cara es el masetero, en la parte lateral de la cara, delante del oído, que permite al individuo masticar.

Gimnasia facial: la asignatura pendiente

Para muchas personas suena hasta extraño, pero la gimnasia facial existe y es igual de importante para el desarrollo del cuerpo que practicar cualquier otro tipo de deporte. Este tipo de ejercicios permite movilizar los diferentes grupos de músculos de la cara y el cuello, claves en el desarrollo de muchas actividades. Además, esta práctica deportiva permite relajar la cara y el cuello, que en ocasiones son las zonas más contracturadas del cuerpo, aunque pasen desapercibidas.

Como una buena rutina de gimnasio para eliminar la flacidez de los brazos, para obtener resultados hay que practicar la rutina de ejercicios al menos unas tres veces por semana, aunque obviamente el proceso se acelera si se intenta cumplir todos los días de la semana.

Yoga facial

Al igual que practicar yoga aumenta la flexibilidad del cuerpo, la elasticidad y la capacidad de concentración y relajación del ser humano. La yoga facial eleva y tonifica los músculos de la cara y el cuello, favoreciendo la tirantez del rostro. Uno de los principales beneficios del yoga facial es que aporta elasticidad en la piel, mostrándola más joven y viva.

Los expertos en esta práctica deportiva recomiendan practicarla, siempre que sea posible, a primera hora del día, incluso recién levantados y antes de empezar con las tareas del día, como el propio desayuno. No se necesita mucho tiempo para hacer el yoga facial. Los expertos hablan de unos diez o quince minutos como tiempo suficiente para conseguir los resultados esperados en poco tiempo.

Otro de los grandes beneficios del yoga facial es que oxigena la piel mejorando la circulación sanguínea, lo que tiene beneficios indirectos en procedimientos tan sencillos como masticar o relajar los músculos cervicales. De hecho, los resultados son diarios, tras cada ciclo completado se verá el rostro más ligero, pero es un error creer que es suficiente con hacerlo días sueltos. De esta forma, solo se consiguen mejoras instantáneas, no a largo plazo.

Los mejores ejercicios de yoga facial

Yoga para eliminar las líneas del entrecejo

Estos ejercicios son muy sencillos. Simplemente hay que sujetar las cejas con los dedos mientras se frunce el entrecejo. El objetivo es fortalecer el músculo de esta parte de la cara y para conseguirlo lo recomendado es hacer series de diez repeticiones varias veces al día, o al menos, a primera hora de la mañana.

Marcar los pómulos

Uno de los beneficios del yoga facial es el yoga para tonificar los pómulos, siendo una de las finalidades que más buscan las personas al iniciarse en esta técnica de gimnasia facial. El ejercicio es de los más fáciles, simplemente hay que hacer con la boca una O baja, emulando una sonrisa. Se genera una especie de presión en la zona dejando tirantez en el pómulo.

Adiós a la papada con el yoga facial

Tener papada es algo más que común en todo el mundo. No hay persona que agache el cuello y no se le forme una especie de pliegue debajo de la barbilla hacia el cuello. Pues con el yoga facial y una rutina de tan solo unos seis o siete minutos es posible reducirla. Eso sí, los expertos recomiendan masajear mucho la zona generando tirantez en el cuello para reducir el estrés acumulado.

El ejercicio consiste en tumbarse en la cama boca arriba colocando el cuello en el borde de la cama. La idea es que la cabeza quede colgando por fuera de la cama y llevar la barbilla lo más cerca posible del pecho. Aunque reduce la papada, los médicos y profesionales también lo utilizan para tratar los problemas de apnea del sueño.